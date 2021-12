Igranje videoigara za Paulinu Cetinu je način života, a ono što je nekoć bio samo hobi u kojem je uživala danas je pretvorila u pravi posao. Industrija videoigara svakim danom sve više raste te je postala jedna od glavnih izvora zabave milijuna ljudi. Upravo zbog svoje zabavne komponente mnogi su odlučili ostvariti svoju karijeru upravo u njoj i tako spojiti ugodno s korisnim.

Paulina Cetina, poznata i kao AmeysHouse, jedna je od rijetkih naših streamerica i gamerica koja mirno plovi ovim za mnoge muškim svijetom. Osim što posjeduje svoj vlastiti kanal na Twitchu, često se nađe i u ulozi voditeljice i komentatorice gaming događanja i turnira. Ona je u svijetu videoigara još od malih nogu, a danas je to pretvorila u posao od kojeg može i dobro zaraditi.

Paulina Cetina Foto: Nova Studio

''U svijet gaminga sam ušla zbog moja dva brata, koji su gameri. Cijelo sam vrijeme bila okružena igraćim konzolama i igrama poput Super Maria'', rekla je Paulina i dodala: ''Ljudi već dosta dugo vani žive od videoigara. Bitna je ta potpora, to investiranje u gaming, u razvoj videoigara, tako da se definitivno može živjeti od toga, samo je pitanje na koji način ćete to raditi. Je li to izrada videoigara, kreiranje sadržaja putem kanala poput Youtubea i Twitcha ili pak neki oblik novinarstva, gdje se pišu osvrti i komentari.''

Industrija videoigara pokriva širok spektar zanimanja, zbog čega će se zasigurno svatko pronaći u nekom njezinu aspektu, posebice ako je velik ljubitelj videoigara. Takva je i Paulina, koja odnedavno radi i kao producentica i voditeljica na GameHubu – prvom hrvatskom televizijskom kanalu posvećenom gamingu, a sve je krenulo od njezina kanala na Twitchu, na kojem i danas neumorno radi.

Paulina Cetina Foto: Nova Studio

''Ja sam htjela uvijek raditi nekakav sadržaj i onda mi je bila logična stvar probati Twitch. Trebalo je puno stvari naučiti, od toga kako se streama, koristi softver, pa do potrebne opreme. Mislim da se kod te opreme jako puno ljudi spotiče jer misli da mora imati sve najbolje. Istina, neke stvari morate imati, no studijski mikrofon, na primjer, ne morate odmah kupovati. Ono što je za svakoga jako važno jest bitrate jer utječe na cjelokupnu kvalitetu streama'', rekla je Paulina.

Upravo zato je jako bitno imati dobru i stabilnu internetsku vezu koja će omogućiti svakome da svoj sadržaj dijeli s drugima u vrhunskoj kvaliteti.

''Stream je zapravo kao live show, odnosno live program i baš kako na televiziji gledamo takav program bez prekida, to se očekuje i u streamu. Tako da je kod ovog bitno da je sve konzistentno, ne smijete streamati na WiFi-ju i morate se povezati kablom. Telemach nudi optički internet i to mi je jako drago zato što mislim da će to privući puno više ljudi da i sami počnu kreirati sadržaj'', rekla je Paulina.

Paulina Cetina Foto: Nova Studio

Dobra internetska veza jako je bitna stavka i za samo igranje videoigara, posebice za one koje se igraju online i koje ovise o brzoj reakciji igrača.

''Od opreme za igranje igara rekla bih da, ako su 'pucačine' u pitanju, onda ti trebaju biti jako dobre slušalice kako bi čuo gdje se tko kreće i kako bi se mogao orijentirati. I, naravno, bez dobrog interneta ako igrate online igre, ne možete. Pogotovo je kod 'pucačina' važno imati jako brze reakcije. Imati nisku latenciju zbog koje igra više neće kasniti – za profesionalne igrače je to najbitnije jer ako imaš bolji internet, imaš prednost'', objasnila je Paulina.

Kao relativno mlada industrija koja je svoj boom doživjela posljednjih godina, mnogi na rad u toj industriji gledaju s nepovjerenjem. Ipak, Paulina s time nema problema, čak i kada su u pitanju njezini roditelji.

''Kako sam počela streamati i moj kanal je rastao, to je brzo došlo do toga da više nemam vremena raditi studentski posao, nego imam kanal na Twitchu i za to me ljudi plaćaju. Pozvala sam roditelje i posjela ih te im rekla da imam nešto za ispričati i kad sam im objasnila, rekli su 'Dobro'. Bilo je čudno što su jako lako to sve prihvatili i što im uopće to ne smeta, a okolina shvaća kakva je to industrija i većinom su reakcije ljudi pozitivne, u smislu da imam posao iz snova'', rekla je Paulina.

Iako svoj posao obavlja s velikom strašću i ljubavlju, više nema toliko vremena uživati u igrama kao što je to činila ranije.

''Mislim da će se jako puno ljudi koji rade u gaming industriji poistovjetiti sa mnom, jer trenutačno manje igram igre nego prije. Znam da zvuči čudno, ali jednostavno radimo puno više drugih stvari vezane uz gaming. Primjerice, ja sad puno više komentiram igre i gaming događanja nego što dobijem vremena igrati i samo uživati u njima. Uvijek dajem neku recenziju, streamam ili nešto slično, tako da je teško dobiti to vrijeme da, onako, baš uživam u igrama'', rekla je Paulina.

Iako se čini kako u svijetu videoigara ne uživa mnogo žena, one se u njemu itekako dobro snalaze. I dok ih vani nije čudno vidjeti u ovoj industriji i ispred kamere, kod nas ih se može nabrojati na prste jedne ruke. Zbog straha od kritike malo koja se odlučuje na kreiranje sadržaja, pa tako većina najčešće ostaje iza kulisa.

''Mislim da su žene jako uključene u industriju videoigara, ali se to ne vidi zato što se ne vole pokazivati jer je to muški svijet. Čini mi se da se u zajednici toliko ne ističu jer postoji ta stigma da su cure loši igrači, da uvijek igraju lika koji pomaže ostalima, da loše gađaju i onda se ni one zapravo ne trude toliko'', rekla je Paulina.

Unatoč tome, Paulina uživa u gamingu i namjerava se njime baviti i u budućnosti te se veseli raznim zanimljivim projektima koji joj predstoje. I dok se ona pronašla u kreiranju sadržaja, mnogi će se pronaći u nekom drugom aspektu ove industrije, koja je u neprestanom razvoju, i tako radeći ono što vole, svoj hobi pretvoriti u posao.

