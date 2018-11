Zbog dolaska Dragana Markovića Palme leđa su zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću okrenuli Nezavisni za Hrvatsku.

Za sada ujedinjena oporba, priprema se za rušenje gradskog proračuna.

Dok je Milan Bandić povećavao svoj saborski zastupnički klub, u pitanje je došla njegova većina u zagrebačkoj Gradskoj skupštini.

Dok se zbog posjeta gradonačelnika Jagodine ne ispriča svim građanima Zagreba i Hrvatske, a ne samo braniteljima, na njihovih pet ruku, kaže Bruna Esih iz Nezavisnih za Hrvatsku, Milan Bandić ne može računati.

"Ovo je naša definitivna odluka. Dakle, on se može ispričati, on može kao što je rekao pojesti još koju žabu i nakon toga možemo rspravljati o tome da i dalje ostanemo dio većine u gradskoj skupštini", poručila je Esih.

Oporba je sumnjičava.

"Nakon što su dvije godine odnosno, da budem iskrena, godinu i pol podržavali sve ludosti gospodina Bandića, dobili sve sinekure, sad su oni odlučili biti oporba. Možda u ponedjeljak više ne budu oporba. Dakle sve je moguće", kazala je Anka Mrak Taritaš, predsjednica GLASA-a.

"Ja nisam siguran da je takozvani Palma pravi uzrok ove njihove bračne svađe. Ja mislim da je prvenstveno ovdje uzrok proračun, jer očito je da netko nije uspio progurati sve svoje ideje", smatra HNS-ov zastupnik u Gradskoj skupštini Tomislav Stojak.

Rušenje proračuna - rušenje Bandića?

Upravo u rušenju proračuna i novim izborima za Skupštinu vide svoju šansu za rušenje Bandića.

"To će biti jedan od dva koraka za rušenje Bandića budući da novoizabrana Skupština ukoliko opet sruši proračun onda na nove izbore ide bome i gradonačelnik", kaže Tomislav Tomašević iz platforme Zagreb je naš.

Bandiću trenutačno nedostaju tri ruke no on je već mnogo puta pokazao da mu to i nije neki problem.

"Pozivam glavnog državnog odvjetnika da otvori širom oči što se radi u Gradskoj skupštini i da se spriječi politička trgovina", rekao je SDP-ov Gordan Maras.

A pregovori sa zastupnicima su, tvrde naši sugovornici, već počeli.

"Naši vjećnici i zastupnici, nijedan nije prešao u neku Bandićevu većinu, njih čak nitko nije ni kontaktirao za razliku, čuli ste od drugih nekih klubova", rekao je Tomašević.

"Do sada su zastupnici HSLS-a bili vrlo revni u tome da dignu svoju ruku za pojedine odluke gradonačelnika Bandića, međutim spominju se i neki članovi SDP-a, s tim da je već trećina kluba prešla gospodinu Bandiću", smatra Bruna Esih.

Šef zagrebačkog SDP-a uvjeren da će njegov klub ostati na okupu.

"Ja sam razgovarao sa svim zastupnicima iz našeg kluba, ono što su mi oni rekli ja nemam razloga ne vjerovati", rekao je Gordan Maras.

"Bandić ne rješava osnove probleme Zagrepčana"

Glavni razlog ove ofenzive je kažu jednostavan - gradonačelnik svoj posao ne radi dobro.

"Zaista smo zreli za muzej neispunjenih obećanja. Sjetit ću vas samo tunela kroz Medvednicu, metroa, rješavanja otpada, rješavanja prometa... Samo što nije, a to samo što nije traje puno predugo", zaključuje Mrak Taritaš.

"Radi fontane, biste, spomenike, a ne rješeva one osnovne probleme Zagrepčana i to je osnovni problem njegove vladavine", kaže Tomislav Stojak.

Kakvu će taktiku za Bandića odabrati, oporba će dogovarati u ponedjeljak prije sjednice Gradskog vijeća. Hoće li se sjednica održati ili će rušiti kvorum još nisu odlučili.

