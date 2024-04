Upaljen žuti meteoalarm za velik dio Hrvatske: Mogući su odroni

Vrijeme će u utorak biti promjenljivo, na zapadu unutrašnjosti pretežno oblačno s povremenom kišom i lokalno jačim pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj susnježica i snijeg uz mjestimično stvaranje snježnog pokrivača, prognozira DHMZ.

Na istoku i jugu dulja sunčana razdoblja, a kiša većinom prema kraju dana.Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, navečer sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu na sjeveru umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, drugdje jugo, a poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura između 9 i 14, u gorju niža, na istoku i jugu od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva.

Žuti meteoalarm - 23. 4. 2024. Foto: DHMZ

Kolnici su mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, te su mogući odroni, a zbog povremeno jakih pljuskova kiše moguće je naići na veću količinu vode koja se zadržava na kolniku, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub.

Za sve skupine vozila otvoreni su autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići; autocesta A6 Rijeka-Zagreb; državna cesta DC1 Karlovac-Knin-Split; stara cesta kroz Gorski kotar-DC3; Krčki most; Paški most i Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99) i lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće (LC58107) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

Zbog radova zatvorena je dionica autoceste A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera, a obilazak je DC1.

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Zagreba između 72. i 68. kilometra.

Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb zatvoren je izlazni krak čvora Orehovica iz smjera Zagreba u smjeru Trsata i centra Rijeke (obilazak s autoceste A6 je preko čvora Čavle, a s autoceste A7 preko čvora Rijeka istok).

Na autocesti A1 u promet je pušten novoizgrađeni čvor Podi između čvorova Šibenik i Vrpolje. Naplatna postaja u potpunosti je automatizirana (bez blagajnika) i cestarina na ovom izlazu može se platiti isključivo karticama te ENC uređajem.

U pomorskom prometu nema poteškoća.