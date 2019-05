Uoči današnjeg Hoda za život u Zadru su osvanule osmrtnice "za sve žene preminule zbog lijecničkog priziva savjesti i obavljanja pobačaja u nesigurnim uvjetima", a platforma za reproduktivna prava ''Obrani PRAVO NA IZBOR'' pozvala je građanke i građane da danas obuku crveno i izađu na ulice kako bi okrenuli leđa ''klerikalnoj paradi''.

Time žele poručiti da su životi žena i njihovo zdravlje ispred crkvenih dogmi, kao i da su žene ravnopravne građanke. ''Crvenom bojom označite svoje prozore, ulice, trgove''.

Hod za život u Zagrebu počinje 10 sati okupljanjem na Zrinjevcu, a završit će na Trgu sv. Marka gdje će biti organiziran prigodan program oko13:30. Promet će biti obustavljen u centru grada, a kolona će se kretati od Zrinjevca, hodati Praškom ulicom do Trga bana Josipa Jelačića, zatim će se uputiti Ilicom i Mesničkom do Strossmayerova šetališta, pa Ćirilometodskom do Trga sv. Marka.

Splitu je ovo treći Hod za život. Počet će u 10:30 na Rivi gdje će se okupiti sudionici, a povorka će Zapadnom obalom krenuti prema parku Zvončac, gdje građane uz okrjepu očekuje zabavno-glazbeni program, u sklopu kojega će nastupiti i Petar Dragojević.