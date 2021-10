Uoči 30. obljetnice Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, herojima tog grada došli su se pokloniti članovi Vlade demokratskog jedinstva. Bila je to prva Vlada koja je spojila vladajuće i oporbu s jednim ciljem – pobijediti rat.

Dolazak u Vukovar budi sjećanja. ''Sve smo mi to proživljavali zajedno s njima. Nama nisu bombe padale oko leđa dok su ovdje padale, ali su nam padale druge bombe koje je trebalo rješavati da ovdje bude manje bombi'', prisjeća se Franjo Gregurić, predsjednik Vlade demokratskog jedinstva.

Zajednički neprijatelj 1991. godine ujedinio je hrvatsku politiku. ''Prvi put u povijesti Hrvata bili smo svi na jednoj strani. Zato smo pobijedili'', kaže Ivan Jarnjak, tadašnji ministar unutarnjih poslova.

Vlada demokratskog jedinstva morala je organizirati obranu, ishoditi međunarodno priznanje.

''Mi nismo imali nikakvu podršku međunarodne zajednice, osim Svete stolice i nekih pojedinaca'', kazao je Mate Granić, potpredsjednik Vlade demokratskog jedinstva.

Uvjeti su bili teški, no bilo je i anegdota. Dražen Budiša prvi put otkriva svoju s poznatim herojem.



''Mene nazove Blago Zadro i traži od mene granate 125. Ja sam bio začuđen, zašto traži od mene, on je rekao drugi mi obećaju, to ne stiže'', priča Budiša. Granate je već poslao tadašnji ministar Šušak, no Zadro je ostao uvjeren da je streljivo riješio upravo Budiša. ''I on se zahvali, ali kaže da treba još'', dodao je Budiša.

Blago je poginuo, kao i tisuće branitelja i civila. Bitka za Vukovar Hrvatskoj je donijela potrebno vrijeme, ali i nemjerljivu žrtvu.



''Je li moglo bolje? To je vječno pitanje'', kaže Gregurić.

Trideset godina poslije Vukovar je slobodan i obnovljen grad. Uz visoku cijenu, Hrvatska je dobila rat.

