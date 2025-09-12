Umro je Robert Valdec

Hrvatski istraživački novinar i voditelj Robert Valdec preminuo je u petak.

Valdec se proslavio kao voditelj i autor emisije "Istraga" koja se prikazivala na Novoj TV 2005. godine. Emisija se prestala emitirati nakon četiri godine.

Svoju je novinarsku karijeru započeo u Večernjem listu 1994. godine, gdje je godinama radio kao reporter.

Valdecova sposobnost da složene teme predstavi na jasan i zanimljiv način postala je njegov zaštitni znak. Posebno se istaknuo u ratnom izvještavanju.

U turbulentnim vremenima odlazio je na prva crte bojišnice, donoseći autentične i potresne priče s terena.

Valdec je u travnju doživio težak infarkt i pao u komu, bio je hospitaliziran u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama.

