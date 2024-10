Umirovljenici traže ostavku ministra i najavljuju nove prosvjede: "Ono što nam se daje su mrvice sa stola"

Umirovljenici najavljuju i nove prosvjede. Vlada u svemu vidi politikanstvo. A umirovljenici, oko kojih se prepucavaju, samo više ne žele od mirovine do mirovine - preživljavati.

Smiješak zbog ušteda u ministarstvu socijalne politike, nije se svidio umirovljenicima. Jer i oni štede, ali na svakodnevnim namirnicama.

U kupovini se gleda svaki cent pa pažljivo bira i Ljerka. Govori nam to i Marija, umirovljenica iz Zagreba. Živjeti je sve teže.



"Jel' se može živjeti s 500 eura? Jel' to život? Ovo što nam se daje su mrvice sa stola, to nam je inflacija odavno već pojela", rekla je Marija.

"Živimo kako možemo. Međutim ono što kažu, treba zdravo jesti. Gledam ribe koliko su, sad su i srdele već nekima nedostupne", kaže Ljerka.



Zato se pitaju gdje idu uštede ministarstva.



"Novaca ima samo ne znam kamo idu, znate", "To gdje dalje ide, to samo znaju oni koji barataju s lovom", rekle su Marija i Željka.



"Da su nama povećali samo 10 posto mirovinu, ili 15, moglo se lakše disati", rekao je Branko iz Zagreba.

"Žena i ja proživljavamo. A ima ljudi koji imaju male mirovine, njima je itekako za zamislit se", poručio je Zdenko iz Zagreba.



OFF: Uštede su posebno razbjesnile stranku Blok umirovljenici zajedno, koja je organizirala prosvjed. Sada traže ostavku ministra.



"Tu imamo umirovljenike i socijalne kategorije drugih osoba koje su u najvećoj zoni siromaštva. On je bio u minusu dvostruko više te uštede, on se hvali da je uštedio. To je sumrak zdravog razuma", rekao je Milivoj Špika, iz stranke Blok umirovljenici zajedno.

Ministar odgovara - za umirovljenike su se izdaci povećali. "Na način da smo predvidjeli rebalansom i osiguranje sredstava koji upravo ovaj mjesec će biti isplaćeni na račune više od 700 tisuća naših umirovljenika", poručio je Marin Piletić, ministar socijalne politike.

A u nastupu Špike, vidi politikanstvo. "Prije parlamentarnih izbora tražio je neprestano tjednima po nekoliko puta koaliciju s HDZ-om, očito da sada nitko više u Vladi ne odgovara", rekao je Piletić.

BUZ ne odustaje, najavlju nove prosvjede već idući mjesec. I ne samo u Zagrebu. A uz njih će opet biti dio oporbe. SDP kaže kako imaju prijedlog zakona o boljem usklađivanju mirovina koji Vlada samo treba podržati.

"U protivnom treba nastaviti s prosvjedima. Ili se treba mijenjati položaj umirovljenika ili se treba mijenjati cijela Vlada", rekao je Ivo Jelušić (SDP).

Zahtjevi na prosvjedima će biti isti - da prosječna mirovina iznosi 60 posto prosječne plaće.

