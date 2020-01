Jedan od najboljih i najpoznatijih hrvatskih letača, umirovljeni pilot i brigadir Ivan Selak na društvenoj mreži je komentirao tragediju kod Zlarina u kojoj su poginula dvojica pilota Marin Klarin i Tomislav Baturina.

Selak je na Facebooku napisao da je posao vojnih pilota opasan te da nema bezazlenih letova. Odlučno je odbacio pomisao da se radi o zavjeri ili zakulisnoj igri.

Kako je napisao - vojni piloti su svjesni opasnosti i rizika koje nosi posao vojnog pilota. Ipak, tvrdi, radi se o nadasve zanimljivom poslu. Njegovu poruku na Facebooku prenosimo u cijelosti.

"Posao pilota je zahtjevan, složen, težak, riskantan, ali i nadasve zanimljiv jer je nesvakidašnji, jer je interesantan, jer je sve samo ne dosadan. Kad kažem - riskantan, mogao sam reći i opasan, ali to je preteška riječ jer se radi ipak o prihvatljivom riziku ili, eto, o prihvatljivoj opasnosti pa je onda i posao pilota sam po sebi prihvatljiv kao i dosta drugih zanimanja koja u sebi donose neku dozu rizika (prihvatljivog).

Posao vojnog pilota je još malo više, on predstavlja i izazov, on traži posvećenost, on traži vjeru u sebe i svoje kolege, on daje puno, ali puno i uzima.... ovo je taj slučaj, ovo je taj trenutak. On uzima ljudski život.

Na svu sreću, to je rijetko, nažalost, to je mogućnost koja se događala, koja se događa i koja će se opet dogoditi. Koliko god mi lamentirali oko toga, pitanje nije dali, nego kada će se dogoditi. Tako je kod nas, tako je i bit će u svim zrakoplovstvima svijeta.

Ovaj put otišla su dva čovjeka, Marin i Tomislav. Vrhunski piloti, posvećeni svom poslu, zaljubljenici svog poziva, vješti i sposobni pripadnici HRZ. Postoje trenutci u kojima ne postoji objašnjenje, ne postoji niti će postojati konačan i istinit zaključak. U kojem ćeš moći reći 'e bilo je zato...'. Ovakvih slučajeva nagledah se u životu, ne jednom, ne dvaput, bilo je i malo previše puta. Jednostavno neobjašnjivo.

Pravo je svakoga iznijeti mišljenje, ali pričati o nekakvim teorijama zavjere tipa jedno ili dvomotorni, o napuhavajućim plovcima, o opremi , o... ma dajte ljudi, eto nek ti otkaže repni rotor (transmisija), ma možeš imati pet motora ili hoće li ti plovci pomoći ako iz nekog razloga udariš s 200km/h u more.

Nema tu zavjere, nema tu zakulisnih igara, nema tu i neće tu nikada biti jednoznačnog objašnjenja. U ovom poslu je to nažalost i opcija, ovaj put se dogodila, posljedice su strašne, ali to je onaj prihvatljivi rizik s kojim se svaki vojni pilot mora pomiriti i biti svjestan da stvari mogu krenuti i po zlu čak i kada letiš 'samo' od točke A do točke B, kada letiš i eto neke potpuno 'bezazlene' letove.

I jedina pouka iz ovog strašnog događaja je upravo to - nema i ne postoje 'bezazleni' letovi, nema toga, to ne postoji. Let započinje puno prije sjedanja u kabinu, a završava, nakon gašenja motora i izlaska van letjelice(nekad ni to - drugi put o tome).

Marine i Tomislave, kao vaš stariji kolega - hvala vam za svaki vaš trenutak proveden u vašoj želji da nastavite putem naših vitezova - pilota koji su dali svoj život za ovu zemlju, za ovu zastavu, za ovu slobodu. Nažalost, sudbina je htjela drukčije. I jedino je ona suvislo objašnjenje.

Sudbina je htjela da u vašem pješčanom satu nema više pijeska. Sada ćete u bezvremenskim nebeskim prostranstvima upoznati Vuleta, Marka, Antuna, Miroslava, Rudija, Meša... i ostale junake ove lijepe zemlje. A vašim obiteljima, vašim najmilijima, znam da je njima užasno, da im je najteže, izražavam najdublju i iskrenu sućut... Kolege naše počivajte u miru ili letite beskrajem, vječna vam hvala...", napisao je Selak u dirljivoj poruci na Facebooku.