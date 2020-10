Ovog četvrtka emisija Provjereno donosi šokantnu priču iz Slovinaca, naselja u sastavu općine Sunja, u Sisačko-moslavačkoj županiji, a glavni je akter predsjednik mjesnog odbora, HDZ-ovac te bivši policajac Ivo Ivezić, koji prema navodima očajnih mještana - nezakonito provodi sječu šuma.

Bivši policajac Ivo Ivezić, govore sugovornici Provjerenog, njihove parcele, svoje i državne ograđuje kako nitko ne bi mogao na njih stupiti i vidjeti što se tamo događa. No mještani vide desetke šlepera koji voze kroz mjesto jer, tvrde, dotični protuzakonito sječe šumu.

''Svaki dan prolazilo je najmanje 20 šlepera, stalno su se mimoilazili. Jer sad ako je kupio zemlju i ako tu ima nekih drva da može izvući, odmah ide drugi dan, izvlači, prodaje'', kazala je mještanka.

Na toj količini drvne mase, tvrdi druga sugovornica, može se zaraditi do pola milijuna kuna, a po zakonu sva zarada od drvne mase odnosno sječe s državnih parcela ide pola u državni proračun, pola u Hrvatske šume. Zbog toga, navodi, on i ne pušta mještane na njihove parcele, a kako bi sakrio tragove, sustavno ih maltretira.

Puštena stoka s njegovih parcela mještanima radi štetu, on snima susjede dronom na njihovu privatnom posjedu, njegovi psi napadaju i grizu mještane, koji zbog svega žive u strahu - a njemu nitko ništa ne može, pa čak ni policija koju uporno zovu. ''On je policiju istjerao iz kuće, galamio na njih'', ističe sugovornica.

Sve je kulminiralo kada je zatočio bračni par na njihovoj parceli koju je ogradio i prijetio im da mu je prodaju, kunu po kvadratu. ''Imao je kolac u ruci, kružio je oko auta. Onda je rekao: 'Nećete izaći živi odavde dok mi to ne prodate.' Donio je i ugovore da mi to njemu potpišemo i da će nam dati kunu po kvadratu. On je cijelo vrijeme prijetio da će nas pobiti!'' ispričala je sugovornica.

Kako je ispričao reporterki Emi Branici, kupio je, a nešto unajmio – tri milijuna četvornih metara zemlje. ''Svake se godine kupuje negdje do 50 jutara poljoprivrednog zemljišta, svake godine'' kaže Ivo Ivezić te tvrdi kako tu nema zarade, a zatim priznaje da je milijunaš.

Na koji je način umirovljeni policajac postao vlasnik polovice sela, odakle mu financije za kupovinu zemlje te što se krije iza cijele priče, istražuje Provjereno u ovotjednoj emisiji.