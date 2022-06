Što krije brod usidren već više od mjesec dana ispred Rijeke? Za sada znamo da mu vijori panamska zastava. Redakcija Dnevnika još je 13. svibnja poslala službene upite ministarstvima, a odgovori još nisu stigli.

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, trebaju odgovoriti u roku od 15 dana. Iz Lučke uprave kažu kako oni nemaju informacija jer brod nije uplovio u luku, a iz Lučke kapetanije odgovaraju kako su s broda uzeti uzorci tereta i poslani na analizu. O njoj ovisi hoće li teret biti iskrcan ili ne.

Policija je potvrdila kako je na brodu provedena granična kontrola 24. svibnja kada se brod nakon kraćeg izbivanja iz Hrvatske vratio u Riječki zaljev. Odgovor iz Ministarstva mora ne stiže.

Novinarka Katarina Jusić o brodu je razgovarala s umirovljenim kapetanom Jurajem Karninčićem.

"Po mom uvjerenju, brod u naš zaljev nije došao nekontrolirano. Čim je ukrcao svoj vrijedan teret, on je kontroliran. On je navodno ukrcao naftu u Iranu. Prolazak Sueskog kanala zahtjeva prijavu tereta. On je uredno prijavio teret. Čim je došao u naše unutarnje vode, također je prijavio koji teret ima, za koju luku je namijenjen iskrcaj", kaže kapetan. Objasnio je i koja se pravila moraju poštovati kad se uplovi u more neke državu.

"Prije svega pomorske zakone države u koju dolazite. A to je da se redovito javljate, da prijavite teret, nacionalnost posade, zapovjednika, koliki je brod...", navodio je.

"To je sve bilo regularno inače on ne bi bio tu na sidru. A zašto je na sidru, to je pitanje za nekog drugog", kaže kapetan. I njega zanima zašto se toliko čeka na analizu tereta na brodu.

"Ako je tu u pitanju viša sila, znači da je teret pod nekim sankcijama ili je ratni teret. Zašto ta kontrola, ne bih mogao objasniti. Ali netko je stopirao iskrcaj nafte za primaoca koji je našao luku iskrcaja, Omišalj, odnosno Rijeku", kazao je.

Kapetan naglašava kako ne zna zašto je ta nafta, ako se potvrde pretpostavke da je stigla iz Irana, pod sankcijama.

"Moje uvjerenje je da je brod legalno tu i treba mu dozvoliti slobodan promet s kopnom. Ako je zdravstveno stanje na brodu u redu i ako su zadovoljni svi pomorski zakoni RH", zaključuje Karninčić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr