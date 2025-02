Na otvaranju spomenika dvojici branitelja poginulih u Vojno-redarstvenoj operaciji Maslenica, u Pridrazi bio je i umirovljeni general Ante Gotovina. Rekao je sljedeće:

"Naša je dužnost pokloniti se onima koji su život dali za Domovinu."

A samo za Dnevnik Nove TV prvi put govori i o odlasku na inauguraciju predsjednika Zorana Milanovića.

"To je vrh hrvatske države, institucija predsjednika, Sabor i predsjednik Sabora, Vlada i predsjednik Vlade. Svaki put kad sam bio pozvan, sam se odazvao, ako nisam mogao biti, zahvalio bih se i ispričao i to je to. Ako Bog da, bit ću i ovaj put", rekao je umirovljeni general.

