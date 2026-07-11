Policija otkrila koliko je osoba uhitila zbog droge na Ultri

Splitska je policija prvog prvog dana Ultre zbog droge uhitila tri hrvatska državljana te prekršajno prijavila 82 osobe zbog posjedovanja. U segmentu suzbijanja zlouporaba droga proveli su kriminalističko istraživanje nad tri hrvatska državljanina. Utvrđeno je postojanje sumnje da su počinjena dva kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te jedno kazneno djelo omogućavanja trošenja droga. Uz to je policija prekršajno prijavila 82 osobe zbog posjedovanja droge te su sankcionirani zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga. Pet je osoba sankcionirano zbog počinjenja prekršaja iz ostalih zakona.