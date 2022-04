Comby je pogodan za svaki tip dlake, a nakon korištenja ostavlja je sjajnom i glatkom.

Ako imate neukrotivu bradu i kosu, a nemate mnogo vremena za njihovo stiliziranje, postoji jednostavno i brzo rješenje. Ovaj proizvod svakodnevno koriste poznati brijači i frizeri. Pomoću Comby-a ubrzat ćete vašu jutarnju rutinu i bez mnogo truda ćete oblikovati kosu i bradu.



Sigurno vam se bezbroj puta desilo da pored napora da oblikujete kosu i bradu, rezultati izostaju. Dovedite svoju kosu i bradu pod kontrolu u nekoliko poteza s električnim češljem Comby.



Dizajn koji omogućuje jednostavno rukovanje



Comby je pogodan za svaki tip dlake, a nakon korištenja ostavlja je sjajnom i glatkom. Zahvaljujući svom specijalnom dizajnu, Comby omogućuje sigurnu primjenu na bradi. S lakoćom će ukrotiti sve dlake – od onih neposlušnih i tankih do debelih. Pogodan je i za rijetku i za gustu kosu i bradu.



Prednosti korištenja električnog češlja:



· Brzina – Za 15 sekundi postiže optimalnu temperaturu

· Ergonomija – Dizajn je prilagodljiv anatomiji vaše glave i lica

· Siguran – Ne oštećuje i ne isušuje dlake

· Kompaktan – Malih je dimenzija te staje u svaku torbu



Električni češalj Comby izrađen je s ergonomskom ručkom, koja se prilagođava vašoj ruci. Lagan je za držanje i ne stvara zamor u ruci čak ni prilikom duljeg korištenja.



Keramička presvlaka štiti od oštećenja kose



Revolucionarna tehnologija sprječava prijenos negativnog učinka topline na dlaku. Uz Comby, zaboravite na mit da visoke temperature ravnala štete vašoj kosi. Visokokvalitetna keramička presvlaka štiti vašu kosu od pucanja i lomljenja prilikom ravnanja.



Kraći keramički zubi okruženi su višim gumenim zubima koji štite kosu i bradu od opeklina. Upravo zato vaša koža neće imati dodira sa zagrijanim zubima. Dodatna prednost Comby-a su zupci češlja koji su posebno oblikovani da spriječe čupanje i opadanje dlačica.



Za samo 15 sekundi do temperature od 120 stupnjeva



Izbjeći ćete mukotrpno čekanje i provjeravanje do koje mjere se vaš proizvod zagrijao. Tu je svjetlosni indikator napajanja koji će vam reći kad je Comby spreman za upotrebu. A ono najbitnije je da će vam indikator napajanja sugerirati svjetlosnim signalom kada je spreman za uporabu.



Ovakav sustav indirektno utječe na smanjenje rizika od povreda jer nemate potrebu dodirom provjeravati je li uređaj zagrijan. Comby se veoma brzo zagrijava do optimalne temperature tako da ćete ujutro uštediti vrijeme i iz kuće izaći kao da ste bili u salonu.



Što izdvaja električni češalj Comby od ostalih?



Ulaganjem u ovaj proizvod izbjegavate rasipanje novca, a osiguravate sebi dugotrajan i kvalitetan uređaj. Comby češalj je novitet na tržištu i dostupan je samo na Dokishop stranici. Poručite odmah i ostvarite 50% popusta.

Kako bi do kraja bili odani svojim kupcima, Dokishop trgovina nudi povrat novca, bez dodatnih pitanja i bez komplikacija. Dakle, ako iz bilo kojeg razloga želite vratiti proizvod, slobodno to možete učiniti i novac će vam biti vraćen.



NAPOMENA: Popust na ovaj proizvod je vremenski ograničen i traje do ponoći ili do isteka zaliha. Požurite s narudžbom i osigurajte sebi visokokvalitetni proizvod po povoljnoj cijeni.



Naručite električni češalj Comby i plijenite poglede urednošću svoje kose i brade.