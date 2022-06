U ponedjeljak se obilježava Svjetski dan izbjeglica. Trenutačna izbjeglička kriza broj jedan u svijetu jest - ukrajinska. Tu je zemlju napustilo 7,5 milijuna ljudi.

U Hrvatskoj je utočište našlo gotovo 18 tisuća Ukrajinaca. Među njima i reporterka Dnevnika Nove TV Pavlina Vasilenko.

Pavlina je razgovarala sa sunarodnjakinjom Natalijom Filatovom. Natalija je bila inženjerka strojarstva iz Zaporižja. No danas je - poduzetnica iz Siska.

U garaži miriše na vaniliju i cvjeta cvijeće od sapuna. Filatova pravi veliki i mali buket - za prijatelje, susjede i kupce, koji se javljaju putem društvenih mreža.

"To je prije svega hobi, moja velika ljubav. A kad radiš s ljubavlju, to se osjeti. I moji proizvodi su traženi", kazala je.



Sve sastojke za sapun u Sisak je donijela iz Zaporižja, a kaže da je njezin automobil do dolaska u Sisak prešao 2,5 tisuće kilometara.

U Sisku živi s kćeri, bratovom suprugom i njezinom djecom. Dijele obiteljsku kuću.

"Na početku, kad smo došle, živjele smo preko Crvenog križa u Varaždinskim toplicama. Ali sa sobom smo doveli mačke i zbog njih nismo mogle ostati u Crvenom križu", navodi Filatova.

Pomogao im vlasnik kuće

U kući je puno slika s ukrajinskom simbolikom. Donijeli su i veliku ukrajinsku zastavu.

Filatova kaže da im se ovdje sviđa.

"Vlasnik ove kuće je dobar čovjek - učinio je sve za nas. Pronašao je sve što nam je trebalo, hvala mu!", dodaje.

Govori da je odlučila napustiti domovinu samo zbog svoje kćeri Diane. Ona od prvih dana pohađa školu u Sisku.

"Sve to će se ipak pamtiti cijeli život. A reakcija na avione, grmljavinu, na glasne zvukove - ne znam kad će to proći", rekla je.

Njezin suprug ostao je u Zaporižju, a njezini roditelji su u selu u Zaporiškoj oblasti koje je blizu prve crte, gdje se vode žestoke borbe.

"Svaki dan ih pokušavam nazvati, samo da ih čujem, jesu li živi", navodi.

Jure Tukerić je rođak vlasnika kuće.

Na pitanje novinara jesu li dugo razmišljali o iznajmljivanju kuće Ukrajincima i pomaganje, odgovara: "A čim smo čuli smo odmah rekli - idemo smjestiti, pomoći. Jednostavno pomoći ljudima jer su u istoj situaciji, kao i mi što smo bili prije".

Filatova kaže - želja joj je pozvati sve kod sebe u Zaporižje kad rat završi.

"Uvijek zamišljam kako je Ukrajina pobijedila! I vidim ljude koji mi ovdje pomažu, koji su me primili - kako ću i ja njih primiti u goste", dodaje.



A prije toga - ima još jednu želju. Naučiti nekog iz Siska svom zanatu.

