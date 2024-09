FOTO Uhićena računovotkinja MUO-a koja je ukrala 1,37 milijuna eura, policija otkrila detalje nevjerojatne prevare

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjakinjom zbog sumnje da je počinila kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, povrede vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, krivotvorenja službenih ili poslovnih isprava i pranja novca. Uz nju, u istom slučaju je osumnjičen za pranje novca i 40-godišnjak. Oboje su sinoć odvedeni na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu.



Sumnja se da je 50-godišnjakinja kao zaposlenica gradske kulturne institucije i osoba s ovlastima za internet i mobilno bankarstvo, u razdoblju od sredine kolovoza 2021. do 13. veljače 2024., s poslovnog računa u više navrata u privatne svrhe podizala novac u gotovini. Tim novcem je plaćala namirnice, luksuznu odjeću, hotele, troškove iz restorana, taksi usluge, te je na račun članice svoje obitelji po kojoj je opunomoćenik u više navrata uplaćivala novac.



Policija sumnja i da, kako bi prikrila krađu novca i izbjegla da bude otkrivena i kažnjena, nije prikazivala poslovne događaje koji se odnose na evidentiranje utrošenih sredstava, niti je sastavljala godišnja financijska izvješća za instituciju u kojoj radi za 2021., 2022. i 2023.godinu. Krajem 2023. godine kod primopredaje dužnosti između bivše i nove odgovorne osobe u instituciji u kojoj radi, potpisala je i predala tri stanja novčanih sredstava po poslovnim bankovnim računima s neistinitim podacima.



Ujedno, sumnja se da je u dogovoru s 40-godišnjakom, kako bi zametnuli trag i lažno prikazali da sredstva proizlaze iz zakonitog izvora, od ožujka 2023. do veljače 2024., s računa članice obitelji, novac ukraden s poslovnog računa institucije prebacivala nekoliko puta na račun 40-godišnjaka. Ukupan iznost tako prebačenih sredstava je, kaže policija, 129.863 eura. Tim novcem su kupovali razna zemljišta, na koje se osumnjičeni upisao kao vlasnik, a ona je upisivala založno pravo na ime sporazuma, radi osiguranja novčane tražbine temeljem navodno danog zajma od 60.000 eura.



Zajednički su, sumnja se, također u razdoblju od kraja 2021. do početka 2024. godine, unajmljivali luksuzne automobile i koristili ih u privatne svrhe, a sve plaćali ukradenim novcem od institucije u kojoj ona radi. Uz sve navedeno, osumnjičena je i putem online platformi i društvenih mreža prodavala luksuzne stvari kupljene s novcem koji joj ne pripada.



Ukupna materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelima iznosi 1.334.823 eura.

