Udruga potrošača o zamrzavanju cijena: "Ako ne bude kontrole, nadzora i sankcija, onda uzalud sve te mjere"

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača namjerava kontrolirati zamrznute cijene proizvoda. "Budući da će biti oznake, mi ćemo to lako kontrolirati. Ali mi smo se pitali kako će to kontrolirati potrošači, a još je važnije kako će to kontrolirati državni inspektorat", rekla je predsjednica udruge Ana Knežević.

Trebalo bi, smatra, informirati potrošače da bi mogli sami vršiti kontrolu.

"Ne znam gdje će biti oznake, kako će to biti i hoće li potrošači biti to u stanju. Ali još važnije je da državni inspektorat to kontrolira jer ako ne bude kontrole i nadzora i sankcija onda uzalud sve te mjere", poručila je.

Zamrznuta je i cijena jaja i toalet papira, dva proizvoda na koja su se potrošači zbog cijene najviše žalili.

"Većina cijena tih je napuhana i nerealna i pokušavalo se iskoristiti situaciju i od potrošača uzeti što više. Vidjeli smo na primjeru ulja da je cijena bila dogurala do 22 kune. Sad je ta zamrznuta cijena 13 kuna, dakle može se i moglo se. Nije bilo nikakvih osnova za tako visoko i nerealno povećanje cijena", tvrdi Knežević.

