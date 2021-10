Incident u fažanskoj osnovnoj školi! Učenik je nastavnici u vodu ulio dezinficijens. To je, podsjećamo, drugi takav slučaj u manje od četiri mjeseca. Sve je prijavljeno i policiji.

Uzeo dezinficijens i ulio nastavnici u vodu. Zbog toga je u fažansku osnovnu školu pozvana i policija.

"Obavještavamo Vas kako je policija 11. listopada oko 13 sati zaprimila dojavu 24-godišnjakinje da je u školi u Fažani popila vodu iz čaše koja se nalazila na stolu, no zbog čudnog okusa posumnjala je da se u tekućini nalazi dezinficijens", kažu u PU istarskoj.

Nastavnica je završila na bolovanju. Kako doznajemo, obavila je pretrage i, srećom, nema posljedica za zdravlje. Ravnateljica škole je o incidentu obavijestila Ministarstvo.

"Mi smo dobili informacije od škole da su izrečene pedagoške mjere prema počinitelju djela. Koliko mi imamo informaciju on je dobio pedagošku mjeru strogog ukora, to je nešto što škola radi, ne radi to Ministarstvo", govori Božo Pavičin, glavni savjetnik ministra znanosti i obrazovanja.

A od toga je strože jedino izbacivanje iz škole. Do sada, kako doznajemo, s tim učenikom nije bilo problema. Policija će o cijelom događaju obavijestiti nadležno državno odvjetništvo i Centar za socijalnu skrb.

U nekoliko mjeseci ovo je treći incident. U lipnju su zadarski učenici, također, ulili dezificijens profesorici u bocu. A prije samo mjesec dana u Zagrebu je čovjek upao na roditeljski sastanak i zabio nož u stol između učiteljice i jedne majke. Kod djece su zamijećene promjene ponašanja, kaže nam ravnateljica Hitrec.

"Jedan dio pripisujemo različitim generacijama koji sve više odrastaju u digitalnom dobu, a jedan dio sasvim sigurno je posljedica ovih pandemijskih godina", objašnjava Suzana Hitrec, predsjednica Udruge ravnatelja.

Učitelji nisu dovoljno zaštićeni, tvrde u sindikatu učitelja.

"Uz pitanje njihova ugleda, zaštite dostojanstva, ovo je doista prekršilo svaku granicu. Pozivamo i resorno ministarstvo da ozbiljno počne rješavati ovo pitanje jer smo doista broj 1 u guranju problema pod tepih“, smatra Ana Tuškan iz Sindikata hrvatskih učitelja.

U Ministarstvu kažu kako su situaciju shvatili ozbiljno te da su učinili sve što je u njihovoj moći.

"Protokoli postoje za postupanje i sprječavanje takvih stvari unutar škole. A što se tiče ostalih stvari, cjelokupno društvo, nažalost, ne možete na to utjecati. Utječete sankcijama koje se, koliko smo sada vidjeli u ovom i ostalim slučajevima, provode", dodaje Pavičin.

U svakom slučaju, najvažnija je - prevencija. Stručnjaci roditeljima poručuju, razgovarajte što više s djecom.

