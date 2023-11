Ovako zvuči poruka silovanoj djevojčici (12): "Kakvi roditelji, takva kći, to je kod vas normalno..."

Na zagrebačkom Trgu kralja Tomislava održan je društveni eksperiment "Reci to naglas". S jedne je strane sjedila glumica, a s druge je mogao sjesti bilo tko od prolaznika koji su pozvani da čitaju medijske članke i komentare s društvenih mreža koji su bili upućeni ženama žrtvama nasilja.

Cilj ovog projekta bio je osvijestiti ljude fizičkom, ali i o psihičkom nasilju koje mnoge žene trpe.

"Mislila si da će se promijeniti hahaha. Očito si ga jako voljela. Zašto si ga onda uopće prijavila? Mogla si uživati u batinama i dalje i svi sretni i zadovoljni. Čemu zamaraš narod ovakvim glupostima? Meni je samo žao vaše djece pored ovakvih roditelja", jedan je od pročitanih komentara.

"Kakvi roditelji, takva kćer. To je kod vas normalno, ako si ti dolazila njemu i on ti je plaćao i ti si kriva, odnosno tvoji roditelji. Ali dobro si ti znala kaj radiš kad si to snimala", glasi drugi komentar upućen dvanaestogodišnjoj djevojčici, žrtvi silovanja.

