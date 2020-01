Zadnjih dana sve je više poziva Zagrepčana Hitnoj pomoći zbog onečišćenja zraka, kazala je gošća Dnevnika Nove TV, liječnica Dejana Martinić koja ističe da situacija nije alarmantna. Najviše pate kronični srčani i plućni bolesnici kojima se u ovakvim uvjetima tegobe pojačavaju.

Zbog zagađenog zraka u glavnom gradu Hrvatske građani posljednjih dana zovu i Hitnu pomoć. Pitaju za savjete, ali se žale i na tegobe. U Dnevniku Nove TV gostovala je dežurna liječnica hitne medicine Dejana Martinić.

"Zadnjih dana imamo povećani broj poziva vezanih za onečišćenje zraka. Većinom su to pacijenti koji su kronični srčani ili plućni pacijenti koji se javljaju radi teškoća vezanih uz disanje. Njihove uobičajene tegobe su se, s obzirom na sadašnje uvjete, pogoršale tako da imaju povećani osjećaj otežanog disanja", kaže liječnica i dodaje kako se upozorenja odnose na osjetljivije osobe, ali to ne znači da ne smiju izlaziti van, već bi trebali ograničiti boravak na otvorenom na sat do dva.

Dejana Martinić, specijalistica hitne medicine, i Valentina Baus Foto: DNEVNIK.hr

Oboljelima od astme ili bronhitisa tegobe bi se mogle pogoršati duljim boravkom na otvorenom.

"Točno je da je izlaganje takvom zraku jednako kao da popušimo kutiju i pol cigareta jer onečišćenje zraka u sebi nosi različite kemijske spojeve, kojih ima i u duhanskom dimu, upravo to dovodi do oštećenja pluća, upravo zato je teško pacijentima koji boluju od plućnih bolesti", kaže Martinić i ističe da stanje trenutno nije alarmantno, ali do poremećaja može doći dužim izlaganjem takvom zraku.

