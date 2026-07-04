"Bilo je tu dosta krvi": Dotrajali vojni objekt popustio pod nogama šestero turista

Šestero stranih državljana ozlijeđeno je nakon što je propao krov bunkera u blizini tvrđave Punta Christo u Štinjanu pokraj Pule. Dio se urušio u unutrašnjost bunkera s visine otprilike dva metra.

"Upravo sam se spuštao s obitelji kad sam začuo da se nešto obrušilo. Mislio sam da je to obližnji kamenolom, međutim kada sam došao, s obzirom na to da smo svaki dan ovdje na ovoj plaži, vidio sam da se ovo srušilo. Otišao sam vidjeti je li netko unutra, bilo je tu dosta krvi", rekao je Milorad, očevidac.

Milorad, očevidac Foto: Dnevnik Nove TV

Hitnu su, kaže, pozvali odmah, a u bolnicu je zaprimljeno četvero ozlijeđenih.

"Radi se o stranim državljanima koji su imali ozljede donjih ekstremiteta. Od tih četvero dvoje je odmah pušteno kući, a dvoje je nakon kirurške radiološke obrade kirurški zbrinuto i pušteno kući. Radilo se u sva četiri slučaja o lakšim tjelesnim ozljedama", rekao je Andrej Angelini, OB Pula.

Urušavanje bunkera - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Urušavanje bunkera - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Grupa mladih turista nalazila se na objektu kada je krov popustio. Kažu posjetitelji da to nije ništa novo i domaći i strani često leže na bunkeru ili s njega skaču u more.

"Mislim, svaki dan smo ovdje. Inače se gore sunčamo, ležimo i stvarno mi nije jasno kako je došlo do ovog", rekao je Daris, Vodnjan.

"Od malena još dolazim. Bacali smo se s bunkera kao mali, brat i ja. Puno djece je bilo, ali nikad nikakvih problema. Nisam ni mogla zamisliti da se može tako nešto dogoditi", rekla je Maja, Makedonija.

"Nisam mislila da je opasna lokacija, ali vjerujem da bi netko tko se brine o tvrđavama trebao računa o tome da se takve stvari ne događaju", rekao je Saša, Pula.

Urušavanje bunkera - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Urušavanje bunkera - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Ovaj objekt dio je velikog sustava obrane koji je nekada branio Pulu. Danas su ove lokacije zanimljive i domaćima i turistima koji su željni dobre fotografije. Nažalost, objekti su dotrajali i prepušteni zubu vremena te kao što smo i vidjeli, opasni. Ovaj bunker, uz cijeli kompleks tvrđave Punta Christo u ingerenciji je Republike Hrvatske. Odgovor na upit Dnevnik Nove TV o održavanju ovakvih građevina nije dobio.