Stiže snažan El Niño: Prijeti li nam katastrofa ili smo napokon spremni za klimatski test?

Mediji sve češće upozoravaju na mogućnost snažnog El Niña i njegove široke posljedice. No El Niño sam po sebi nije katastrofa, nego klimatska pojava koja može potaknuti poplave, suše, požare i ciklone. Danas puno bolje razumijemo kako je El Niño globalno klimatski povezan i imamo preciznije sezonske prognoze, što vladama daje vrijeme za pravodobne mjere.

Najveće pitanje više nije hoće li El Niño biti snažan, nego jesu li sustavi upravljanja rizicima spremni. Lekcije iz prošlih epizoda pokazuju da se mnogi najteži učinci mogu ublažiti: prepoznati ranjiva mjesta, koordinirati sektore, jasno komunicirati rizik čak i kapitalizitati moguće koristi. Snažan El Niño može biti ozbiljan test, ali i prilika pokazati koliko su sustavi otporniji nego prije.