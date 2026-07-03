Urušio se krov bunkera kod Pule: Šestero mladih turista ozlijeđeno

Šestero mladih stranaca ozlijeđeno je danas oko 14 sati u nesreći koja se dogodila nakon urušavanja krova napuštenog vojnog bunkera.

Do nesreće je došlo na području ispod utvrde Punta Christo u Štinjanu kod Pule. Skupina turista u dvadesetim godinama popela se na krov objekta, nakon čega je dotrajala betonska konstrukcija iznenada popustila, pa je dio njih s visine od oko dva metra propao u unutrašnjost bunkera, piše Regional express.

Ravnatelj Opće bolnice Pula, dr. Andrej Angelini, potvrdio je da je u bolnicu zaprimljeno četvero ozlijeđenih. Nakon hitne medicinske obrade, dvoje mladih pušteno je na kućnu njegu, dok je dvoje zadržano na daljnjem promatranju.

Na teren su odmah izišle ekipe hitne pomoći, a policija trenutačno provodi očevid kako bi utvrdila sve okolnosti ove nesreće u Štinjanu.