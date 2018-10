Policije će ovog produljenog vikenda biti puno više na cestama od uobičajenog. Pojačano će nadzirati brzinu, alkohol i droge.

U subotu je od ranog jutra policija je na nogama. U tijeku je još jedna akcija ''Alkohol, droga i brzina''.

Iako je ograničenje 60 km/h, ima onih koji se toga ne pridržavaju, a neopreznost košta.

Kazne se kreću u rasponu od 300 kuna za najmanje, pa do najvećih koje mogu biti od 5 do 15.000 kuna, a tu je i kazna zatvora do 60 dana.

Policija će ovakve akcije provoditi u danima vikenda, posebno u noćnim satima. Kontrolirat će se četiri najčešća uzročnika prometnih nesreća: brzina, alkohol, pojas i mobitel. 'Bit će desetak auto-ophodnji koje će biti raspoređene na različite lokacije. Obuhvatit ćemo pretežno glavne prometnice, ali isto tako i rubne dijelove grada'', rekao je Anto Martić, vođa sektora ll. postaje prometne policije Zagreb.

Uz vozače automobila, na meti će biti i motociklisti, najranjivija skupina u prometu. ''Motociklisti su uvijek zanimljivi što se tiče tog dijela, obzirom da često sudjeluju u prometnim nesrećama tako da ćemo i njih obuhvatiti'', ističe Martić.

Više policije na prometnicama bit će u danima vikenda. Tako bi trebalo biti do kraja godine, a sve kako bi se broj smrtno stradalih u prometu smanjio.

