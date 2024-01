Okupila se svjetska politička i poslovna elita: Razgovore vode daleko od očiju javnosti

Iranski ministar vanjskih poslova jedan je od sudionika Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu. Ni on, ni pakistanski premijer, za novinare nisu bili raspoloženi.

Svjetska politička i poslovna elita u Davosu razgovore vodi daleko od očiju javnosti. Najvažnije je da razgovora ima, jer neki su očito zaboravili da bez razgovora, nema ni dogovora.

"Geopolitičke podjele nas sprječavaju da se okupimo oko globalnih rješenja za globalne izazove. Nije ni čudo da ljudi posvuda gube vjeru u vlade, institucije, financijske i ekonomske sustave", rekao je Antonio Guterres, glavni tajnik UN-a.

Svijet je rastrgan, rekao je papa Franjo, pozivajući sve u Davosu da gledaju dalje od profita. Ima li nade za smirivanje žarišta, za primirje, primjerice u Ukrajini?

"U ovom trenutku ja to ne vidim. Uvijek smo za to otvoreni, to čekamo, jer više od bilo koga drugoga to žele Ukrajinci. No, mora postojati spremnost da se Rusija angažira, da pregovara", poručio je Antony Blinken, američki državni tajnik.

