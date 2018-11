Nije baš često niti uobičajeno da temperatura u kopnenom dijelu zemlje prelazi 10-ak, a na moru 15, 16 stupnjeva. To je dakako prosjek, no mi već sad imamo 5, 6 ili više od tog gotovo svaki dan

Jedva smo dočekali razbijanje magle i sunce pa je i temperatura u mnogim krajevima u subotu bila daleko viša nego što bi očekivali ovako blizu sredine studenog.

Obzirom na ovo beskrajno toplo vrijeme, ne znam sjećate li se uopće kakav bi studeni trebao biti, ili možda bolje kakav je nekad bio. Dva sata sunčana vremena manje nego u listopadu, dan je sve kraći: nije baš često niti uobičajeno da temperatura u kopnenom dijelu zemlje prelazi 10-ak, a na moru 15, 16 stupnjeva. To je dakako prosjek, no mi već sad imamo 5, 6 ili više od tog gotovo svaki dan. I to se još naslanja na proteklih 7 mjeseci koji su svi redom bili topliji od višegodišnjeg srednjaka.

U studenom se u našem podneblju inače prvi put u hladnoj sezoni pojavljuju takozvani "studeni dani", oni u kojima je i najviša dnevna temperatura ispod ništice. Daleko smo i od tog, a kako izgleda, takve hladnoće neće dugo biti.

I studeni i prosinac topliji od prosjeka

Prema prognozama Europskog centra za srednjoročne prognoze, studeni bi kod nas mogao završiti do tri stupnja topliji od prosjeka, a i prosinac će ukupno biti stupanj do dva topliji. Tek siječanj i veljača imaju šanse za više uobičajeno vrijeme.

Što se tiče idućih nekoliko dana, očekujemo više suha i sunčana vremena i u prvoj polovici tjedna temperaturu blizu 20 stupnjeva. Čak i na kontinentu. Tek prema vikendu približit ćemo se manje neuobičajenim temperaturama. Na Jadranu će također biti dosta sunčano, ugodno i toplo.

U subotu je bilo prilično sunčano i ugodno toplo u mnogim krajevima. Na Mljetu je u 13 sati izmjereno nevjerojatnih 23 stupnja u zraku: teško je uopće povjerovati da je gotovo sredina studenog.

Vrijeme koje nam slijedi idućih dana, u dijelu godine u kojem bi trebalo postajati osjetno hladnije, kazaljke još uvijek drži na ranojesenskom satu. Nerijetko će termometri pokazivati 18 ili 19, ponegdje i 20 stupnjeva i u prvoj polovici idućeg tjedna. Još par dana štedimo na grijanju, a toplije ćemo se početi odijevati tek pred idući vikend.

Nad našim područjem zadržava se polje povišenog tlaka, atmosfera je uglavnom stabilna, mala mogućnost za koju kap kiše uz promjenjvije vrijeme ostaje još kratko jedino na Jadranu.

Prognoza za nedjelju

U nedjelju ujutro, ponegdje i dio prijepodneva, mjestimične magle i niskih oblaka najvjerojatnije će biti u Posavini i po kotlinama Like. Drugdje u kopnenom dijelu zemlje bit će barem djelomice sunčano, a na Jadranu ipak nešto promjenjivije, uz slabo i umjereno jugo. Rijetko će na moru biti moguća i koja kap kiše. Jutarnja temperatura u gorju i Slavoniji od 2 do 6 stupnjeva Celzija, u središnjoj Hrvatskoj između 6 i 10, a na Jadranu većinom od 10 do 15 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku i vrlo, vrlo toplo za studeni: temperatura će biti između 17 i čak 20 stupnjeva. Puhat će slab do umjeren južni i jugopzapadni vjetar.

I u Slavoniji će uglavnom prevladavati sunčano, pa i uz Savu nakon razilaženja magle. Dnevna temperatura kretat će se između 16 i 20 stupnjeva.

Što se tiče gorske Hrvatske i sjevernog Jadrana, ovdje će vrijeme ipak biti nešto promjenjivije, najviše zbog južine, iako jugo i neće biti osobito jako. Malo kiše moguće je tek mjestimice oko Rijeke ili u Gorskom kotaru. Temperatura će biti oko 15 stupnjeva u gorju, na moru nešto bliže 20.

U Dalmaciji će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. I ovdje ima šansi za malo kiše, no vrlo rijetko. Puhat će slabo do umjereno jugo; temperatura će biti većinom između 18 i 21 stupanj.

I idući tjedan suho i toplo

U prvoj polovici idućeg tjedna na kontinentu će i dalje biti uglavnom suho te iznadprosječno toplo. Ponovno češća magla, osobito u utorak kad vjetra gotovo da neće biti ili će biti slab. Okretanjem na sjeverni smjer u srijedu stiže nam hladniji zrak pa će se prema idućem vikendu temperatura ipak približiti više uobičajenim vrijednostima za doba godine.

Na Jadranu će u prvoj polovici tjedna prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. U utorak bi i na moru mjestimice moglo biti magle. Prema večeri zapuhat će sjeverozapadnjak, u srijedu bura. Temperatura se neće znatnije mijenjati, i na moru ostaje ugodno toplo.

