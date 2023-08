U Splitu nedostaje svih krvnih grupa, upućen apel darivateljima: "Ljeti su uvijek potrebe veće"

U Splitu nedostaje svih krvnih grupa, negativnog faktora pa traje akcija "12 minuta za 3 života" u suradnji Crvenog križa i Zavoda za transfuziju KBC-a Split.

Dosad su se uz građane odazvali i brojni sportaši jer posebice ljeti potrebe za krvi sve su veće. Reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković razgovarala je s darivateljima i Crvenim križem.

"Smanjene su zalihe krvnih pripravaka. Najviše nedostaje krvnih krupa RH faktora negativno", kazala je Lara Barić iz Crvenog križa, Gradskog društva Split.

"Ljeti su uvijek potrebe veće pa radi neke predostrožnosti uvijek nastojimo da se ne dogodi to da dođe do apela ili potpune nestašice, na ovaj način kroz zvanje davatelja da su smanjene zalihe, da se odazovu na odjel ili na naše terenske akcije - na taj način sprječavamo da se dogodi do neke velike nestašice", objasnila je.

"Drago mi je da će nekome pomoći i svaki kada mogu se odazovem", kazao je Roko iz Splita i dodao da krv daruje sedmi put.

