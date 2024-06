Kaktusi razdora: Policija ih zaplijenila, tvrde da sadrže drogu: Javili se članovi zajednice kaktusara

Splitska policija kod muškarca u 30-ima pronašla je kaktuse koji sadrže opojnu drogu. Pretražili su mu i dom, a oduzete su mu i dvije plastične posude sa zasađene tri biljke kaktusa San Pedro koje sadrže alkaloidni psihodelik - meskalin i pet biljaka kaktusa Peyote. Meskalin je inače prirodni psihodelik koji se nalazi u određenim vrstama kaktusa - oni su kod nas strogo zabranjeni.

"Njegov potencijal jest dosta manji nego li LSD-a, kažu negdje i do tisuću puta. I ono što je zanimljivo na našem tržištu, nije toliko prisutan. Nije to nova droga kao što se govori ovih dana po nekim medijima. Već krajem devetnaestog stoljeća meskalin je izoliran, a sintetiziran je tamo negdje 1920-ih“, rekao je psihijatar Zoran Zoričić.

Na cijeli slučaj reagirali su i članovi zajednice kaktusara.

"Što se tiče ove takozvane afere, mislim da ona uopće ne postoji. Radi se jednostavno o našem zakonodavstvu, prije nekoliko godina, ne mogu se sada sjetiti točno kada, zabranilo je uzgoj, proizvodnju tih tipova kaktusa, što je potpuno po meni neutemeljeno. I to zbog nekoliko stvari - prvo, što se u kompletnoj Europskoj uniji trguje tim kaktusima i sjemenom i to nije bez razložno“, rekao je uzgajivač kaktusa Andrija Ivančan.

Droga meskalin najčešće se dobije sušenjem kaktusa, no to nije kraj procesa koji dovodi do halucinogene tekućine.

"Ono što je zanimljivo kod meskalina jest da nema fenomena tolerancije, on je zapravo vrlo vrlo mali tako da nema ni razvoja fizičke ovisnosti“, rekao je Zoričić.

Dok su psihoaktivne supstance poput meskalina ilegalne i mogu biti opasne, važno je razlikovati zakonite uzgajivače kaktusa od onih koji ih koriste u ilegalne svrhe.

