Krajem listopada hrvatska Vlada odoborila je uplovljavanje ovog nosača.

Jutros je u Split uplovio američki nosač aviona USS George H.W. Bush (CVN-77) na nuklearni pogon. Riječ je o najmlađem američkom nosaču aviona i jednom od najvećih ratnih brodova na svijetu, piše Dalmacija Danas.

Krajem listopada USS George H.W. Bush predvodio je veliku NATO vojnu vježbu Neptune Strike 2022 koja se odvijala na području Mediteranu. Vježba je uključivala preko 80 aviona, 14 brodova i oko 6.000 pripadnika iz 24 države NATO saveznika i partnera, uključujući Finsku i Švedsku.

Hrvatska vlada je krajem listopada dala odobrenje za njegovo uplovljavanje.

#USNavy Photos of the Day:



1️⃣ @Gipper_76 #FLTOPS

2️⃣ Standing watch aboard #USSChancellorsville #CG62 in the Philippine Sea

3️⃣ @USSGeorgeHWBush live-fire training

4️⃣ #USSNitze #DDG94 maintenance during port visit in Oman



👉 https://t.co/e0xFmvYtHr pic.twitter.com/gAMi4XIEXS