U Saboru se raspravlja o rezoluciji o BiH, padaju kritike: "Dobili smo razvodnjen tekst, jednu bevandu"

Cijeli dan saborski zastupnici raspravljaju o rezoluciji o BiH.

Dokument je to koji su predložili članovi Domovinskog pokreta, kako bi iskazali podršku Hrvatima u BiH, osobito uoči izbora.

Rezolucija o BiH - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Rezolucija o BiH - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Iako su najavljivali konkretne poteze poput osnutka posebne izborne jedinice, rezolucija je tek deklarativna, a glavna je to zamjerka oporbenih zastupnika. Unatoč tome, dio opozicije rezoluciju planira podržati.

Rezolucija o BiH - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Od prvotne rezolucije koja je bila jasna, dobili smo razvodnjen tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa što već ne postoji", rekao je Nikola Grmoja, predsjednik MOST-a.

Rezolucija o BiH - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

"Ako ćemo se i složiti da je bevanda - to je hrvatska bevanda! To je ključno, hoćemo li je pojačavati ili razvodniti u budućnosti ovisi o budućim okolnostima", odgovorio je Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta.