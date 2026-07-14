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U Saboru se raspravlja o rezoluciji o BiH, padaju kritike: "Dobili smo razvodnjen tekst, jednu bevandu"

PišePetra Buljan, DNEVNIK.hr, 14. srpnja 2026. @ 17:28 komentari
Rezolucija o BiH - 1
Rezolucija o BiH - 1 Foto: Dnevnik Nove TV
Rezulucija govori o osnaživanju političkoga položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
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