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DP objavio svoju rezoluciju o Hrvatima u BiH: Evo što stoji u dokumentu

Piše Hina, 17. lipnja 2026. @ 20:00 komentari
Ivan Penava
Ivan Penava Foto: Cropix/Damjan Tadic/Screenshot
Iz DP-a su poručili kako će se u predstojećim danima nastaviti razgovori s HDZ-om radi usuglašavanja konačnih stajališta.
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