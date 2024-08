Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je u četvrtak da je potvrđen drugi slučaj afričke svinjske kuge (ASK) u naselju Retkovci, u objektu u kojem su se nalazile 43 svinje, a već su provedene i mjere preventivnog usmrćivanja svinja.

Kako se navodi u priopćenju, 7. kolovoza u objektu u naselju Retkovci, u Općini Ivankovo, potvrđen je drugi slučaj afričke svinjske kuge.

"Već su provedene mjere preventivnog usmrćivanja svinja te je i objekt već bio pod nadzorom veterinarske inspekcije Državnog inspektorata zbog prvog slučaja bolesti u naselju Retkovci. Na objektu su se u trenutku postavljanja sumnje nalazile 43 svinje", navode iz Ministarstva.

Dodaju da se područje gdje se nalazi taj objekt već nalazi u zoni zaštite gdje se kontinuirano provode mjere kontrole i iskorjenjivanja bolesti.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva apelira na subjekte koji drže svinje da budu posebno oprezni, poštuju sve propisane mjere vezano za držanje svinja uz posebni naglasak na biosigurnosne mjere i da u potpunosti surađuju s veterinarima i veterinarskom inspekcijom Državnog inspektorata kako se bolest ne bi širila na druge objekte, navodi se u priopćenju koje je Ministarstvo objavilo na svojim internet stranicama.

To je, inače, treći slučaj ASK koji je u Hrvatskoj potvrđen od sredine srpnja. Naime, 12. srpnja je potvrđena afrička svinjska kuga (ASK) u domaćih svinja u objektu u općini Gradište u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a krajem srpnja je potvrđen i prvi slučaj u naselju Retkovci.

