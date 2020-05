Provjereno ovoga četvrtka donosi dokumentarnu reportažu koja otkriva što se sve događalo tog kobnog nedjeljnog jutra u Petrovoj bolnici kada je Zagreb pogodio snažni potres.

Dok je javnost bila šokirana fotografijama rodilja koje bespomoćno u ogrtaču na hladnoći s tek rođenom djecom u rukama stoje ispred bolnice – prava drama, ona za život najnemoćnijih, odvijala se u portirskoj kućici. Naime, u trenucima hitne evakuacije iz bolnice, straha i neizvjesnosti hrabro bolničko osoblje imalo je samo jednu misiju – spasiti živote nedonoščadi koji bez inkubatora ne mogu disati.

Priča je to o ljudskoj borbi, snazi, požrtvovnosti i nastojanjima da se spase i zaštite oni najnemoćniji.

Provjereno o Petrovoj bolnici na dan potresa Foto: Provjereno

Snimatelj ove dokumentarne reportaže je Marino Grgurev, koji je 2018. nagrađen HND-ovom nagradom za najbolji snimateljski prilog, a autorica je Ivana Paradžiković, urednica i voditeljica same emisije.

''Otkad sam vidjela fotografiju nastalu to jutro na dvorištu Petrove bolnice, nisam mogla taj prizor izbaciti iz glave. Polugole mame držeći u naručju bebe, izbezumljene od straha, na onoj hladnoći - slika je to koja mi se zauvijek urezala u pamćenje, koja mi je postala prva asocijacija na potres koji je zadesio Zagreb to nedjeljno jutro. Iste sam sekunde poželjela ispričati tu njihovu priču. No izvanredne okolnosti, situacija s koronom moju je želju na neko vrijeme odgodila. Čim su se stvorili uvjeti za odlazak na teren, kolega Marino Grgurev nije sekunde dvojio da ide sa mnom. Kada ste na terenu, kada radite posao koji volite, sati prolaze kao minute'', priča Ivana, koja je sa snimateljem na odjelu s liječnicima i sestrama provela nekoliko dana, a dojmili su je se, kako kaže, njihova nevjerojatna energija i zajedništvo.

Provjereno o Petrovoj bolnici na dan potresa Foto: Provjereno

Priča iz Petrove ravna je čudu

''To možete osjetiti samo kod ljudi koji su zajedno proživjeli neku veliku priču, a ta priča koja se dogodila u Petrovoj ravna je čudu. Spašavanje beba, njih 26 iz inkubatora, intubiranjem jednog po jednog prstom, pa trčanje i smještanje u portirsku kućicu dok se satima nije donijela odluka što dalje. Bebama je potrebna toplina, u inkubatorima je temperatura 38, 39 - a to je jutro u Zagrebu padao snijeg!'' Ivana ističe – dogodilo se čudo.

Provjereno o Petrovoj bolnici na dan potresa Foto: Provjereno

''Da se niti jednoj bebi nije zakomplicirala situacija, da nitko nije pretrpio nikakve posljedice, a životi su im bili ozbiljno ugroženi. Fascinantno je kako su zapravo ta mala bića, naoko krhka, zapravo tako snažna. Ali još nevjerojatniji meni su liječnici i sestre koje rade u Petrovoj. Navikli raditi u nemogućim uvjetima, s nedovoljnim sredstvima, nedovoljnom opremom, ti ljudi čine herojska djela. I zato sam htjela da im, na neki način, svi odaju počast, ne samo zbog tog jednog jutra već svakodnevno. Mi kao da nismo svjesni i kao da ne cijenimo dovoljno to što imamo. A imamo heroje. Nadam se da smo kolega Grgurev, neizostavni montažer Provjerenog Jan Čerfalvi i ja barem djelomično uspjeli dočarati što su ti ljudi toga jutra nosili na svojim leđima.''

Svjedočanstva rodilja, sestara i doktora

U ovom specijalnom izdanju Provjerenog gledatelji će moći pogledati svjedočanstva rodilja, medicinskih sestara i doktora iz Petrove bolnice, kao i autentične snimke zabilježene tog dana.

Provjereno o Petrovoj bolnici na dan potresa Foto: Provjereno

''Situacija je stvarno bila apokaliptična, vi znate da ta djeca ne mogu dugo izdržati bez topline inkubatora, da ne mogu dugo izdržati bez infuzija, svojih lijekova koji su im bitni za život. Mi u tom trenu nismo imali dovoljno kisika, ventilirali smo ih zrakom i na taj se način njima dovodio zrak u pluća, znači osiguravao im je život'', objasnila je docentica Starčević iz Petrove bolnice u dokumentarcu.

Kako je izgledala borba za život, kroz što su sve prolazili djelatnici bolnice i same rodilje, doznajte u specijalnom izdanju Provjerenog ovog četvrtka na Novoj TV!