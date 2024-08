Ponovno prosvjed na gradilištu, pridružio im se i gradonačelnik: "Tražimo da nas primi resorno ministarstvo i premijer"

Građanska inicijativa Spasimo Kozjak i Kaštela u petak ujutro organizirala je prosvjed kod gradilišta tunela Kozjak. Riječ je o tunelu kod izlaza Vučevica, koji bi promet s autoceste A1, kroz planinu Kozjak, trebao provesti na brzu Kaštelansku cestu.

Dugoročno, gradio bi se i most od Kaštela, preko morskog zaljeva do Splita. Time bi se trebao skratiti put do Splita.

No, prosvjednici ističu da je ulaganje od 100 milijuna eura previše za zanemarivu uštedu vremena, te da će se sav promet s autoceste sručiti na ionako preopterećenu cestu kroz Kaštela.

"Prema tome imate spuštanje na D8 na najsmrtonosniju cestu u Hrvatskoj. Gdje je 110 ljudi poginulo. Spaja se tranzitni promet autoputa koji vodi za Split", rekao je Tomislav Tadin iz građanske inicijative Spasimo Kozjak i Kaštela".

"Ovo nije rasterećenje Splita niti izlaz iz grada Splita. Ovo je rasterećenje tj. cesta do Sanaderove vrtraće i njegovih prijatelja", rekao je sinjski gradonačelnik Miro Bulj.

"Tražimo da nas primi resorno ministarstvo zaštite okoliša, resorno ministarstvo prometa. Tražimo prijem kod premijera Plenkovića jer jedino on može ovo zaustaviti do tada ćemo mi organizirati prosvjede", rekao je Teo Kapov iz iz građanske inicijative Spasimo Kozjak i Kaštela".

