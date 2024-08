Hoće li se Milanović oglasiti o pitanju koje se nameće kao jedno od ključnih?

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovat će na svečanoj prisezi 43. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u Vojarni 123. brigade HV-a na kojoj je predviđen njegov prigodni govor. Prisegnut će 167 ročnica i ročnika.

U međuvremenu sve jače bukti najnoviji sukob na relaciji Pantovčak - Ministarstvo obrane, odnosno Banski dvori. Tko, zašto, kada i koliko leti Black Hawk helikopterima aktualizirano je nakon što su Vojnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji (VSOA) prijavljene zasad nepoznate osobe zbog sumnji na to da su tijekom srpnja i kolovoza u više navrata državne tajne učinile dostupnima neovlaštenim osobama, odnosno odavale su u ovom slučaju novinarima tajne podatke o njegovu kretanju, prvenstveno o točnim vremenima i mjestima gdje je on te kada bi trebao uzletjeti i sletjeti vojnim helikopterom Black Hawk.



Dok jedni, a tu spada i Pantovčak, upozoravaju da se radi o odavanju klasificiranih sigurnosnih podataka o rutama predsjednika države, dok drugi, a tu spadaju MORH i Vlada, upozoravaju na neprimjereno i prekomjerno korištenje vojnih resursa.



"Nije Hrvatska nabavljala Black Hawkove da bi služili kao taksi", poručio je premijer Andrej Plenković koji je rekao i da se radi o ruganju hrvatskoj javnosti te bizarnim nazvao objašnjenje Ureda predsjednika o tome da je to pitanje sigurnosti.

"Do 2020.godine to nisu bili klasificirani podaci, njegov je zahtjev bio vidljiv i javan te je dolazio ministru na stol na potpis. On to mijenja u rujnu iste godine kada su ga novinari pitali zašto koristi brod ratne mornarice i s njim putuje u Albaniju na šest dana", kazao je ministar obrane Ivan Anušić, koji se složio s Plenkovićem u ocjeni da Milanović previše koristi resurse Oružanih snaga za svoj prijevoz.

