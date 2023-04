Umirovljenicima će na račune sjesti energetski dodatak od 60 do 160 eura, a isplata počinje u petak.

Vlada u petak počinje s isplatom jednokratnog dodatka iz paketa mjera pomoći za borbu protiv inflacije.

Energetski dodatak dobit će tako i 696 tisuća umirovljenika, i to u iznosima od 60 do 160 eura, ovisno o visini mirovine.

Tako će oni s mirovinama do 260 eura primiti dodatak u maksimalnom iznosu od 160 eura, dok će oni kojima mirovine iznose od 470,01 do 610 eura dobiti 60 eura pomoći. Onima koji imaju mirovinu od 260,01 do 330 eura na račune će sjesti 330 eura, a umirovljenici s mirovinama od 330,01 do 470 eura dobit će 80 eura. U posljednjem su razredu oni s najvišim mirovinama, kojima će država pomoći sa 60 eura dodatka.

Isplate će se izvršavati u dva navrata. Prvi je ovog petka za korisnike koji primaju samo hrvatsku mirovinu, dok je drugi termin u srpnju 2023. godine za korisnike inozemnih mirovina te onih korisnika kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, piše Mirovina.hr.