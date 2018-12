S provedbom na Trgovačkom sudu u Zagrebu postala je službena informacija prema kojoj su sva buduća zrcalna društva Grupe Agrokor, osim Agrokora d.d., koja su do sada bila registrirana kao tvrtke pod generičkim imenima dobila sa zadnjim danom ove godine i službeno nova imena.

Nova imena društava koja će početi s operativnim poslovanjem po završetku implementacije nagodbe vjerovnika Agrokora sastoje se od starog imena i dodatka plus.

Tako će, primjerice, Konzum po završetku implementacije poslovati pod imenom Konzum plus, Jamnica pod imenom Jamnica plus, Zvijezda kao Zvijezda plus, Ledo pod imenom Ledo plus itd. U prijelaznoj fazi sjedišta svih novih društava bit će u Zagrebu, a po implementaciji nagodbe bit će vraćena u gradove u Hrvatskoj u kojima su sada.

''Staro ime zadržano je u nazivima novih tvrtki radi očuvanja vrijednosti snažnih brendova ovih kompanija, koje će i nakon implementacije nagodbe nastaviti nastupati na tržištu pod sadašnjim brendovima'', priopćili su iz Agrokora.

Za razliku od zrcalnih društava, krovna kompanija Agrokor d.d. do kraja siječnja dobit će potpuno novo ime te više neće koristiti naziv „Agrokor“.

Konzum premašio plan za 50 posto

Sve ove promjene dio su procesa implementacije nagodbe vjerovnika Agrokora, koji bi trebao biti završen do kraja prvog kvartala 2019. godine. U međuvremenu, izvanredna uprava Agrokora pod vodstvom Fabrisa Peruška i Irene Weber po uspješnom okončanju financijskog provodi i poslovno restrukturiranje kompanije, čiji su rezultati vidljivi u dobrim poslovnim rezultatima svih glavnih operativnih kompanija.

''U deset mjeseci 2018. godine Agrokorove kompanije imale su ukupan prihod od oko 20 milijardi kuna, dok je operativna dobit dosegla iznos od 1,7 milijardi kuna. Najveći doprinos operativnom rezultatu dale su kompanije iz područja prehrane, čija je dobit iz operativnog poslovanja bila za gotovo 70 milijuna kuna veća od plana, te maloprodaja i veleprodaja, koja je ostvarila 28,7 milijuna kuna veću dobit iz operativnog poslovanja od planirane. Konzum je u prvih deset mjeseci ove godine plan premašio za čak 50 posto te je realizirao gotovo 430 milijuna kuna dobiti iz operativnog poslovanja'', priopćio je koncern.

“Dok je 2017. bila godina mukotrpnog spašavanja sustava od kolapsa, 2018. godina pozitivna je prijelomnica u svakom pogledu, od pregovora o nagodbi, njezina izglasavanja i pravomoćnosti, preko međunarodnog priznanja postupka izvanredne uprave u SAD-i u Švicarskoj do odličnih rezultata poslovanja sustava. 2019. godina će, siguran sam, biti godina još boljih perspektiva za sve naše kompanije, zaposlenike i nove vlasnike'', zaključio je izvanredni povjerenik Fabris Peruško.