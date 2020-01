Tijekom održavanja Noći muzeja u petak, 31. siječnja, u Zagrebu će biti organiziran besplatan prijevoz u izvanrednim autobusnim linijama i u turističkom tramvaju, objavili su u srijedu iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET).

ZET organizira besplatan prijevoz izvanrednim autobusnim linijama i turističkom tramvaju za vrijeme održavanja Noći muzeja. Noć muzeja održava se u petak, a izvanredne linije bit će u prometu od 18 sati.

Turistički tramvaj vozit će do jedan sat iza ponoći na muzejskoj liniji - Trg Republike Hrvatske, Frankopanska, Trg bana Jelačića, Praška, Zrinjevac, Mihanovićeva, Vodnikova, Savska, Trg Republike Hrvatske.

Mini autobus vozit će od Muzeja Mimare do Gornjeg grada, i to trasom od Frankopanske, Mesničke, Brezovačkog, Matoševa, Jezuitski trg, Opatička, Ilirski trg, Opatička, Trg svetog Marka, Mesnička, Frankopanska, Muzej Mimara.

Izvanredna autobusna linija vozit će od 18 sati do jedan sati iza ponoći na liniji od Trga Mažuranića do Muzeja suvremene umjetnosti (MSU) i natrag, to jest od Mažuranca, Savskom, Ulica grada Vukovara, Nacionalna sveučilišna knjižnica do Muzeja suvremene umjetnosti.

Autobus će kretati svakih sat vremena, počevši od 18 sati s Mažuranca, i od 18:30 od MSU-a. ZET-ova uspinjača vozit će sve do dva sata iza ponoći.

Usluge ZET-a i dalje će se naplaćivati na redovnim tramvajskim i autobusnim linijama te na uspinjači, navodi se u priopćenju. (Hina)