Zna lopov što vrijedi: Došao do vrta i zavirio preko ograde pa krenuo u akciju

Nesvakidašnja krađa na području međimurske županije.

Nepoznati počinitelj ukrao je 100 kila paprike i rajčice. Urod je nestao s poljoprivredne parcele u Nedelišću krajem srpnja.

Lopov je upotrebom tjelesne snage srušio nekoliko betonskih stupova sa žičanom ogradom, ušao o poljoprivrednu parcelu, nakrcao papriku i rajčicu i pobjegao.

62-godišnja vlasnica procijenila je šteta nekoliko stotina eura, a protiv počinitelja će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog počinjena kaznenog djela teške krađe.