Crni vikend na hrvatskim cestama. U manje od 24 sata, poginulo je troje motociklista.

U manje od 24 sata poginulo je troje motociklista. Posebno opasan je prvi dio sezone, kada motociklisti masovno izlaze na cestu.

"Ostali vozači bi trebali obratiti pozornost na vozače motocikala i mopeda, jer oni su ipak ranjivija skupina u prometu i kod prometnih nesreća koje se njima događaju posljedice su veoma teške", govori Robert Čop iz Službe za sigurnost cestovnog prometa.

Iako brojne udruge, brojni klubovi rade na edukaciji, stradavanja se nastavljaju. "Svaki mjesec imamo poligone, apeliramo na ljude da posjete poligone, da vide kako se voze, da nauče pravilno upravljati motociklom, obrnuto upravljanje, pravilno kočenje, izbjegavanje prepreka, međutim nažalost i dalje se događaju nesretni slučajevi", govori Željko Marinović iz Moto Gymkhane Zagreb.

"Poruka dolazi uvijek do jednih te istih, međutim onaj krug ljudi koji se toga ne drži, koji ima višak samopouzdanja, a manjak vozačkog iskustva, do njih se ne uspije nikako doći", govori Kristijan Tićak iz AMS-a. Posebno je nemoguće doći do mladih vozača, kojih na poligonima standardno nema. Upravo tamo simuliraju se nepredvidive situacije, koje na cesti spašavaju život.

"Motociklisti bi morali pretpostavljati da ih možda vozač automobila ili neki traktorist koji silazi sa sporedne ceste i ulazi na kolnik ne vidi, znači pretpostavka bi trebala biti - možda me on ne vidi, a ne da krene s pretpostavkom - ja sam u prednosti, ja ću u proći. Onda je to puno sigurniji pristup", smatra motociklist Igor Klarić.

Manji broj poginulih u zadnjih nekoliko godina isključivo je rezultat manjeg broja registriranih motora. Prošle godine život je izgubilo 50 vozača motora, a ova sezona je tek krenula.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr