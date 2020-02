U ponedjeljak u ranim jutarnjim satima u luku Ploče stiže brod iz Kine s 22 člana posade koji na gradilište Pelješkog mosta donose dizalice i opremu.

Gotovo mjesec dana 22 člana posade, svi Kinezi iz Singapura, putuju prema Hrvatskoj. Na brodu su, prema posljednjim informacijama, svi zdravi. ''Prije tri dana je prošao kroz Sueski kanal, gdje je isto dobio potvrdu o zdrastvenoj ispravnosti i ujutro dolazi na sidrište Luke Ploče za gradnju Pelješkog mosta'', rekao lučki kapetan iz Ploča Joško Nikolić.

Brod će prvo obići sanitarna inspekcija koja treba izdati potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti. Oni odlučuju o daljnjem postupanju, a sve prati i služba Zavoda za Javno zdravstvo.

''Ako ima onih koji su zaraženi, onda se postupa po proceduri. Oni idu dalje u bolnicu na pretrage i karantenu. Praktički mjesec dana su na brodu, tako da je davno prošao taj prozor, odnosno inkubacija od 14 dana'', kaže Mato Lakić iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Zbog epidemije u Italiji Beroš uvodi nove mjere: Idu upute za postupanje prema putnicima iz Italije, šalju se preporuke u škole...

Dramatično u Italiji: Umrla i treća žrtva koronavirusa, zaraženo više od 150 ljudi

Nakon sanitarne inspekcije na brod ide carina i granična policija. ''Kad prođu te formalnosti za teret i graničnu kontrolu, Lučka kapetanija Luka Ploče izdaje potvrdu za slobodan promet. Nakon te potvrde brod isplovljava na sidrište ispred Pelješkog mosta gdje će iskrcavati teret'', objasnio je Joško Nikolić.

To će se sve događati pred Komarnom. U utorak ili srijedu počinje iskrcavanje tereta iz Kine. Riječ je o segmentima čelične rasponske konstrukcije, 20-ak nosača i nekoliko dizalica za Pelješki most. I danas se radi, a to je najvažnije, ponavljaju mještani. Kažu da nema straha zbog korona virusa.

Iskrcavanje opreme trajat će oko dva tjedna, a 22 člana posade nakon obavljenog posla napuštaju Hrvatsku.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr