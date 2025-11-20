Policija upala u stan 28-godišnjaka: Otkrila opasni arsenal

Ludbreški policajci pretražili su stanove i osobno vozilo kojim se koristi 28-godišnjak te pronašli puške, eksploziv, bombe i streljiva, nakon čega je muškarac uhićen i bit će predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.

U priopćenju policije ističe se da su ukućani prilikom pretrage policajcima predali automatsku pušku, eksploziv TM 200, detonatorsku kapsulu i sporogoreći štapin. Pretragom su pronađeni još jedna puška, tijelo ručne bombe M75 bez eksplozivnog punjenja, tijelo CS bombe bez eksplozivnog punjenja, 50-ak komada raznog sitnog neraspršavajućeg streljiva, 40-ak komada raznog drugog streljiva, 400 grama crnog baruta, četiri komada improviziranih pirotehničkih sredstava, razne spremnike za oružje i drugo.

Dvadesetosmogodišnjak je uhićen te će nakon kriminalističkog istraživanja za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izradu te nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.