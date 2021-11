Liječnica obiteljske medicine koja je u Domu zdravlja u Lovranu imala svoju ordinaciju otišla je u mirovinu. Nakon njezina odlaska, oko 2000 pacijenata ostalo je preko noći bez mogućnosti dobivanja lijeka, uputnice, otvaranja i zatvaranja bolovanja...

Liječnica obiteljske medicine u Lovranu u mirovinu je otišla 31. listopada. Ordinacija s oko 2000 pacijenata nije dobila novi liječnički tim već su pacijenti upućeni drugim liječnicima od kojih su neki udaljeni i po 20 kilometara.

Neki od pacijenata ostali su iznenađeni kad su zatekli zatvorena vrata, bez liječnika koji bi zamijenio umirovljenu liječnicu.

"Lovran ima nešto više od 3000 građana, a u njezinoj ordinaciji su bili i pacijenti iz susjednih općina. Naime, ima nas nešto više od 5000 koji gravitiramo Lovranu", objasnio je za DNEVNIK.hr Damir Zuanović osnovač Facebook grupe Zdravlje za Lovran, o organizirano je i potpisivanje peticije za formiranje novog liječničkog tima koji će pacijente bez liječnika preuzeti u hitnom roku .

"Imali smo tri liječnika u Lovranu, naša doktorica je imala oko 2000 pacijenata. Par mjeseci je bila na bolovanju. Ona je, naime, privatnik koji ima ugovor s HZZO-om. Ugovor nije produžen i ambulanta je zatvorena, a ona je otišla u mirovinu", dodao je Zuanović.

Alternative ima, ali...

"Dobili smo alternativu - sedam drugih liječnika, što je super, ali pojavio se problem. Liječnik u Lovranu je prekrcan i više ne prima nove pacijente, a drugi s liste liječnika su udaljeni i po 15 do 20 kilometara. Za umirovljenike i invalide, ako nemaju osobni prijevoz je to put na kojem moraju do dva ili tri puta presjedati iz autobusa u autobus u javnom prijevozu. To je strašan problem", objasnio je Zuanović.

U Lovranu zatvorena ordinacija - 1 (Foto: Facebook/Zdravlje za Lovran)

"Onkološki pacijenti ne mogu dobiti recepte za lijekove ni uputnice za kontrolu, ostali pacijenti ne mogu dobiti nikakav recept, uputnicu, otvoriti ili zatvoriti bolovanje, nema nikoga tko bi ih poslao na testiranje na COVID. Svima nam treba osigurana liječnička skrb, pogotovo u ovo vrijeme", dodaje.

"Ovih dana polarizirano je društvo, no mi smo svi skupa i tražimo zajedno liječnika, a sustav nam nudi alterativu koje, ili nema, ili su nam daleko. Ja susjeda vozim u Matulje jer nema automobil, a i nepokretan je. Svi mi već danima volontiramo, vozimo po dvoje, troje susjeda, no to ne ide unedogled", zaključio je Zuanović.

Načelnik Lovrana sazvao sastanak

Načelnik Općine Lovran Bojan Simonič navodi kako odlazak liječnice u mirovinu nije bio neočekivan, no da se pretpostavljalo kako će do njega doći tek krajem godine pa ih je sve novonastala situacija vrlo neugodno iznenadila.

"Problem je kad sustav nema odgovor na ovakve situacije, radi se o više od 2000 pacijenata koji ne mogu dobiti osnovnu zdravstvenu skrb, a ponuđene ordinacije nisu spremne prihvaćati nove pacijente", rekao je Simonič.

"Ako u sljedećih par mjeseci i dođe do raspodjele pacijenata kod drugih liječnika, ovdje se više neće otvoriti ordinacija. Mi kao Općina redovno sufinanciramo poslovanje Doma zdravlja Primorsko-goranske županije i spremni smo nastaviti s tim kako bi se nastavio rad u toj ordinaciji", dodaje Simonič.

"Stvar je u tome da je u tom sustavu dosta kaotičan odnos jer se ne zna tko bi trebao riješiti taj problem. Tim povodom sam sazvao sastanak na koji sam pozvao sve odgovorne za pružanje usluge javnog zdravstva pa su mi se odazvali za ponedjeljak. Radi se o predstavnicima koordinacije hrvatske obiteljske medicine, županijskog Doma zdravlja i HZZO-a. Razgovarat ćemo za istim stolom, da nema izbjegavanja odgovornosti", najavio je Simonič.

"Nije problem u nedostatku liječnika"

"Tu nije problem u nedostatku liječnika nego u administrativnoj 'zavrzlami' jer se dogodila situacija koja se može dogoditi, no nitko nije pravovremeno otvorio ordinaciju. Našlo bi se liječnika", dodao je.

Navodi kako su pacijenti navikli da, ako nema njihovog liječnika, dođu kod onoga koji ga zamjenjuje, ali da ovdje nema zamjene.

"Ako oni prenesu kartone dalje, neće biti pacijenata za otvaranje nove ordinacije. Nadam se da ćemo u ponedjeljak imati rješenje jer je jedino rješenje da Dom zdravlja formira novi tim koji bi ordinaciju preuzeo privremeno do provedbe cijele administracije za izbor novog doktora", rekao je Simonič.

Odgovor HZZO-a

U Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na upit Novog lista odgovorili su da u Lovranu ipak postoje dvije ordinacije opće/obiteljske medicine te da liječnici u njima još nisu došli do maksimalnog broja osiguranika.

"Nakon odlaska u mirovinu obiteljske liječnice iz Lovrana, dr. Marković, osigurane osobe koje su bile njezini pacijenti mogu izabrati svojeg obiteljskog doktora u ugovornim timovima obiteljske medicine s područja Opatije, Lovrana, Mošćeničke Drage i Matulja koji su u mogućnosti pružati zdravstvenu zaštitu", odgovorili su iz HZZO-a.

"U Općini Lovran, na istoj lokaciji na kojem se nalazila ordinacija dr. Marković, ugovorena su još dva tima u djelatnosti opće/obiteljske medicine. Oba tima mogu primati pacijente, s obzirom na to da ni jedan nema u skrbi maksimalan broj osiguranika (2125)", dodaju.

"Ugovoreni doktori u djelatnosti opće/obiteljske medicine s područja opatijske ispostave HZZO-a koji mogu primati pacijente su: Tatjana Barbarić-Ružić iz Ičića, Marin Tripar iz Lovrana, Ivone Obradović iz Lovrana, Andrej Hladnik iz Matulja, Majda Jurčec iz Matulja, Irena Markić iz Matulja, Iris Šaftić Kanič iz Matulja, Mladen Prenc iz Matulja, tim bez nositelja u domu zdravlja u Mošćeničkoj Dragi, Ingrid Kinkela Baričević u Opatiji, Sandra Krnetić u Opatiji, Branko Popović u Opatiji, Rene Puharić u Opatiji i Ljiljana Šepić u Opatiji", navode u HZZO-u.

Radi se o privatnoj ordinaciji

Iz Ravnateljstva Doma zdravlja Primorsko-goranske županije poručuju da dr. Dragana Marković, odnosno članovi tima, nisu bili zaposlenici Doma zdravlja PGŽ-a, već je to bila privatna ordinacija u ugovornom odnosu s HZZO-om. Očekuju da će HZZO raspisati natječaj za popunu mreže djelatnosti obiteljske medicine u Lovranu.

"Dom zdravlja Primorsko-goranske županije je 3. studenoga zaprimio od Regionalnog ureda HZZO-a obavijest o prestanku s radom ordinacije s danom 1. studenoga 2021. Navedena ordinacija, odnosno članovi tima, nisu bili zaposlenici Doma zdravlja PGŽ-a. Pacijenti su putem različitih kanala komunikacije (obavijest u ordinacijama, mediji) informirani da Dom zdravlja Primorsko-goranske županije na području Ispostave Opatija raspolaže sa sedam timova obiteljske medicine koji mogu pružiti zdravstvenu skrb pacijentima i kojima se pacijenti mogu javiti kako bi u međuvremenu ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu", navode u odgovoru iz Doma zdravlja.

"U dogledno vrijeme očekujemo da osiguravatelj (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje) raspiše natječaj za popunu mreže djelatnosti obiteljske medicine na području Lovrana, čime bi bila otvorena mogućnost ponovne uspostave tima obiteljske medicine u Lovranu, a zamolbu HZZO-u za što skorijim raspisivanjem navedenog natječaja uputio je i Upravni odjel za zdravstvo Primorsko-goranske županije", zaključuju u odgovoru u Ravnateljstvu Doma zdravlja PGŽ-a.