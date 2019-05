O tome kakve političke trendove možemo očekivati u Hrvatskoj nakon europskih izbora, u Dnevniku Nove TV razgovarali smo s političkim analitičarem Tihomirem Cipekom.

Hoće li i u kojem smjeru Plenković i HDZ sada krenuti, prema desnici da vrati birače ili će nastaviti dalje prema centru?

Nastavit će svojim putem i tražit će koalicijske partnere. Čini mi se logično – s desnice. Hoće li ih naći, to je veliko pitanje. Očito je da se radi o porazu. Polako se vidi da se dio stranke odmiče od toga, ali nema druge nego da se kaže ključna rečenica – ako se bavite politikom, a to je ipak. Bez obzira što dio birača ne razumije moje nastojanje, bez obzira na to što sam u nekom sukobu u kojem možda i nisam htio, ipak nastavljam dalje. To političara čini pravim političarem, razumijevanje politike kao poziva.

Kako komentirate retoriku Mislava Kolakušića?

On nastupa vrlo odlučno, jasno, odrješito obećavajući trenutni preokret situacije, da se jednim korakom kompletna situacija, trend kretanja kojim Hrvatska politika i društvo idu, promijeni. Prema tome se treba nastupati sa skepsom i oprezom. Nagle promjene su rijetko moguće, ali vidjet ćemo. Optimizam ga drži.

Ruža Tomašić sada je lider na desnici ima li ona snage okupiti to biračko tijelo?

Ima. Ona je osoba koja se svojim radom u Europskom parlamentu dokazala. Dobila je jako puno preferencijalnih glasova. Ona to ima. Nisam sklon računici da se mehanički zbrajaju svi glasovi s desnice Nekome je Ruža Tomašić prihvatljiva, ali nije Bruna Esih. To ne znali da će se automatski postići taj učinak da će se svi glasovi zbrojiti i da će se dobiti 17, 18 posto. To ne mora biti.

Očekujete li Zorana Milanovića u predsjedničkoj utrci?

Neke najave za to postoje. Podržao je SDP u ovim izborima. SDP je iznenađen rezultatom koji je postigao. Bilo bi logično da ako se za to odluči, da ga SDP podrži. Ali tajming je sve. Jako je važno kad ćete i u koje vrijeme nešto najaviti. Dobar dio stranaka lijevo od centra nije uspjela jer su se nekako iscrpili. Prerano su krenuli u kampanju.

Mogu li se nakon svega sve ove gubitničke opcije od MOST-a, centrističkih stranaka, Bandića, uopće oporaviti?

Neki nikada nisu bili igrači na nacionalnoj razini, kao što je to stranka gospodina Bandića. A Most, ako u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, svojoj tvrđavi uspije, to je drugi tip izbora, mogao bi prijeći izborni prag i opet imati jednog ili nekoliko zastupnika. Ali to je veliki udarac i imat će velikih poteškoća da se vrati.

