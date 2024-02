U idućim danima bit će sunčano i toplo, a doznajte kada ćemo ponovno izvaditi kišobrane

Na vrijeme u četvrtak posvuda će djelovati polje visokog tlaka zraka. Zbog toga će biti suho i stabilno što će se zadržati i u većem dijelu tjedna. Prolaznu promjenu vremena donijet će ovaj frontalni poremećaj sa zapada kontinenta koji će naše krajeve zahvatiti potkraj subote i u noći na nedjelju i, uglavnom u unutrašnjosti, donijeti malo kiše.



Četvrtak ujutro u većini krajeva djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano ili vedro. U središnjim i zapadnim predjelima i uz zapadnu obalu Istre ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, a najniža jutarnja temperatura u kontinentalnom dijelu od -2 do 2 Celzijeva stupnja, pa će ponegdje još biti slabog mraza. Na Jadranu većinom od 4 do 9 stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano s najviše sunca u drugom dijelu poslijepodneva. Vjetar slab, a najviša temperatura od 14 do 16 stupnjeva.



Djelomice sunčano, a vjetar slab bit će i u Istočnoj Hrvatskoj. Malo više oblaka do ranog poslijepodneva može biti na sjeverom i istočnom dijelu. Temperatura poslijepodne od 12 do 15 stupnjeva.



U Gorskom području i na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a vjetar većinom slab. Na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 12 do 16 stupnjeva uz više vrijednosti na moru.



U Dalmaciji sunčano, ponegdje i vedro. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i slaba bura. Temperatura od 15 do 17 stupnjeva



U unutrašnjosti do kraja tjedna i dalje iznadprosječno toplo. U petak pretežno sunčano, ujutro ponegdje uz moguću maglu. Za vikend povremeno više oblaka pa mjestimice može biti malo kiše i to ponajprije u subotu navečer te u noći na nedjelju. Vjetar većinom slab.



Na Jadranu u petak pretežno sunčano ponegdje i vedro. Uglavnom uz zapadnu obalu Istre vidljivost smanjena zbog moguće sumaglice i magle. Za vikend povremeno više oblaka, no bit će većinom suho. Vjetar do nedjelje uglavnom slab, a zatim umjeren sjeverozapadnjak i bura.



Po svemu sudeći, u prvom dijelu tjedna i dalje razmjerno toplo, no promjenljivo. Uglavnom potkraj ponedjeljka i u utorak mjestimice će biti malo kiše.

