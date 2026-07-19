Turisti šokirani cijenama na hrvatskoj obali: "Hrana je poprilično skupa"

Prema prvim nepotpunim podacima iz sustava e-visitor u Hrvatskoj trenutačno boravi više od 940 tisuća turista. Od toga je više od 830 tisuća stranih - najviše Nijemaca, Slovenaca, Poljaka, Austrijanaca, Čeha i Mađara.

Turisti u Hrvatskoj - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Najviše je gostiju u Istri, u Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, a gledano prema destinacijama u Rovinju, Viru, Poreču, Medulinu, Dubrovniku i Splitu.

Turisti u Hrvatskoj - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Turisti borave i u kontinentalnom dijelu. Evo što kažu o cijenama diljem Hrvatske.

"U turističkim mjestima hrana je poprilično skupa. Rekla bih da su na obali cijene kao u Belgiji, ali pretpostavljam ako odete u unutrašnjost ili manja mjesta da je povoljnije", kaže Joelle, turistica iz Belgije.

"Cijena hrane je kao u Francuskoj. Možda ipak ovdje nešto skuplje. Za smještaj bih rekao usporedivo sa Francuskom", zaključuje Benoit iz Francuske.