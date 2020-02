Poduzetnici su danas raspravljali o utjecaju koronavirusa na ekonomiju, a ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović, održao je s njima i hitan sastanak oko najnovijih informacija vezanih uz virus.

O koronavirusu danas su raspravljali i podzetnici. Naime, ministar unutarnjih poslova u Hrvatskoj gospodarskoj komori održao je i hitan sastanak s poduzetnicima oko najnovijih informacija o koronavirusu.

Poduzetnici iz raznih sektora svjedoče da njihove tvrtke već imaju problema i osjete posljedice koronavirusa na gospodarstvo, ali zasad u manjem opsegu.

"Naravno radi se o virusu koji ne poznaje granice, kao što danas malo što poznaje granice, uključujući gospodarstvo tako da moramo i surađivati s drugima, a i ovisimo o tome što se događa u nama bliskom susjedstvu", objašnio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Poduzetnik Predrag Tisma upozorava na to da Hrvatska ima veliki udio u prihodu upravo od azijskih tržišta, istih onih koja su otkazala dobar dio grupa koje su trebale proći kroz Hrvatsku.

„Imamo samo jedan granični prijelaz gdje se to odvija, to je Bregana. Trenutno dakle prije sjednice skupštine je kolona sa slovenske strane bila gotovo do Krškog“, kazao je pak o bližim tržištima prijevoznik Darko Vukadinović.

Više informacija o utjecaju virusa na gospodarstvo donosi ministar financija Zdravko Marić koji će gostovati u Dnevniku Nove TV.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr