M​ještani Dugog Rata prosvjedovali su u nedjelju tražeći da se konačno riješi problem sanacije zemljišta na području nekadašnje Tvornice ferolegura Dalmacija, a prosvjed je organizirala građanska inicijativa ZA Tvornicu.

Na spornom zemljištu od 1914. godine nalazila se Tvornica ferolegura Dalmacija Dugi Rat​ gdje se u početku mljelo i pakiralo cijanamid, a zgrada je srušena 2003. godine. Građani zbog nesaniranog odlagališta troske traže sanaciju zemljišta i strahuju za vlastito zdravlje te tvrde da u tom kraju nema obitelji bez oboljelih od raka. Protive se prodaji ostatka prostora i traže da se ostatak zemljišta preda jedinici lokalne samouprave koja bi problem riješila preko EU fondova.

Troska koja je nastajala u procesu proizvodnje godinama se odlagala u more, a danas nezaštićena stoji na kopnu. Godine 2011. Ministarstvo gospodarstva naložilo je tvrtki ''Projekt uvala'', koja je tri godine ranije kupila tvornicu i srušila ju, uklanjanje otpadnog materijala, no to se nije dogodilo.

Iz građanske inicijative kažu kako je, umjesto sanacije, druga tvrtka iz troske ekstrahirala vrijednu sirovinu – ferokrom. Sanja Vitaić iz građanske inicijative ZA Tvornicu istaknula je da prosvjedom ponavljaju svoj stav da država ne smije dopustiti prodaju ostatka zemljišta nekadašnje tvornice 'sumnjivom investitoru': ​"Sumnjivi investitor je već opasnim tvarima zagadio ne samo prostor na kojem je nekada bila tvornica već i cijelo mjesto i time je zapravo ugrozio zdravlje svih nas".

Prosvjed \'Riješimo se šljake\' - 3 Foto: DNEVNIK.HR

Danas se na mjestu bivše tvornice planira izgraditi megalomanski projekt vrijedan više stotina milijuna eura, a investitore zastupa Kruno Peronja, inače bivši HDZ-ov župan.

Današnjem prosvjed pridružili su se članovi lokalne grupe Možemo!​ te su najavili: ​"​Da bi se ovaj dugogodišnji problem napokon kvalitetno riješio, saborski Odbor za okoliš kojim predsjedava Sandra Benčić pokreće raspravu na temu sanacije u Dugom Ratu.​ Možemo! će inzistirati na rješavanju brojnih slučajeva ekološke i građevinske devastacije obale. Upravo smo devastaciju obale postavili kao prioritetnu temu u našem radu u Saboru ove jeseni i zime, a Dugi Rat je jedan od najtragičnijih i najeklatantnijih primjera takve devastacije, zloupotrebe i zanemarivanja​".