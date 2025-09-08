Na jugu zemlje uhitili muškarca (28) koji je maloljetnicima nudio intimno druženje

Policija u Dubrovniku uhitila je 28-godišnjeg državljanina Filipina zbog sumnje da je u dva navrata, početkom lipnja i krajem kolovoza, pristupio maloljetnicima i nudio im intimno druženje.

Incidenti su se dogodili u večernjim satima na području Batale u Dubrovniku, kada je muškarac na engleskom jeziku prišao dvojici maloljetnika i pokušao uspostaviti kontakt. Oboje djece odmah su se povjerili roditeljima, koji su slučajeve prijavili policiji.

Policija je 4. rujna oko 22 sata pronašla i uhitila osumnjičenog u Ulici Nikole Tesle u Dubrovniku te ga privela na kriminalističko istraživanje.

Utvrđeno je da je riječ o 28-godišnjem državljaninu Filipina koji je, prema rezultatima istrage, počinio kazneno djelo bludnih radnji iz članka 155. Kaznenog zakona.

Nakon podnošenja kaznene prijave, muškarac je predan pritvorskom nadzorniku, a potom priveden sucu istrage Županijskog suda u Dubrovniku, koji mu je odredio istražni zatvor.

Iz policije poručuju kako ovakve prijave pokazuju sve veću svijest građana, osobito roditelja, o važnosti prijavljivanja sumnjivog ponašanja, što omogućuje brzo postupanje i zaštitu djece.