Kako javlja HEP, zbog planiranih radova dijelovi Zagreba u ponedjeljak neće imati struje.

U nekim dijelovima radovi su već počeli u osam sati pa tako struje nemaju stanari Ulice Orehovac, Božidarevićeve ulice 11 kao ni stanari Zavidovićke ulice od broja 24 do kraja parnih brojevh te od 23 pa do kraja neparnih brojeva te Ulica Sv. Leopolda Mandića 38 i 44. Tako će ostati do 14 sati.

Od 11 do 12 struje neće imati Gajnički vidikovac I. 2-8 parni, 1-7 neparni te Dubravica 26.

Između 9 i 11 isto će biti i u Ulici Vilima Korajca 30-32 parni te I. Jordanovački odvojak 15/A-15/J neparni.

Između 11 i 12 sati struje neće imati Zelena magistrala 12-14 parni, 18, 3, 7, Rušiščak.

Radovi su planirani i u Dobrom dolu 22-36, te od 40-28 i 28/A, 48/C, 21-45 neparni te u Ulici Rikarda Katalinića Jeretova 2-18, te 1, 3, i 7, kao i Ulica Viktora Cara Emina u vremenu do 9 do 10 sati.