Tuča čiju veličinu građani uspoređuju s narančama, a zvukove s granatiranjem, pogodila je jučer poslijepodne pet županija. Štete se zbrajaju cijeli dan, a u golemim problemima su poljoprivrednici kojima je nevrijeme uništilo i plastenike i urod.

U dijelovima Hrvatske danas se brišu suze. Ništa nije ostalo. Ni staklenik ni cvijeće. U sadnicama je više stakla nego cvjetova.

"Roba se more baciti, nema ništa od toga. Ovo se treba nekako sanirati, ne znamo kako. Ne može nitko od nas unutra da mu ne padne na glavu", kaže Mladen Mađerić, vlasnik OPG-a.



Malo više sreće je imao Dražen. Njegovo cvijeće je preživjelo, ali što će na jesen?

"Plastenici ne mogu biti oštećeni 10%, 20%, nego 100%. Jedna rupa još prolazi, 10 ne prolazi više, a ovi imaju milijun. Obje folije su probušene“, priča Dražen Štefanec nakon jučerašnjeg nevremena.

"Ja sam sinoć htjela otvoriti, ući u garažu. Pogodilo me u nogu, odustali smo. Razbilo je šofer šajbu, auto je dobio 50 puta kamenom", prepričava Draženka Kosec iz Dubovica

Ozlijeđen je i Darko. Nevrijeme je njega i prijatelja zateklo na radnom mjestu. Ljudskih žrtava pukom srećom nema, ali štete se još zbrajaju.

"Svi auti koji su bili tu na parkingu, sve ih je razbilo. Znači stakla, lim, sve. Strahota. Kao da nas je netko granatirao.. Strahovito. Ljudi su se sakrivali pod stolove, bježali unutra, nisu znali kamo bi“, govori konobar Emanuel Večerić.

Za vatrogasce je noć bila duga, a posao se nastavio i danas. Prve procjene štete mogle bi biti poznate za dva do tri dana.

Nema staklenika bez štete

"Za ovo područje bit će proglašena elementarna nepogoda. Ovdje nema plastenika i staklenika bez oštećenja", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić iz Velikog Bukovca.

"Očekujemo konkretnu financijsku pomoć. Krećemo s jesenskom proizvodnjom. Službe su brzo reagirale, popisivali su štete. Kod mene još nisu bili", rekla je vlasnica OPG-a Snježana Friščić Provijač za Dnevnik Nove TV.

Friščić Provijač je rekla da ne zna zašto se ukinula protugradna obnova. "Kad god je išlo strašno nevrijeme ispaljivale su se rakete i razbili bi oblake. Ovaj put je bilo prestrašno", kazala je vlasnica OPG-a.

Nisu odlučili što će učiniti s cvijećem. "Staklo visi, mi to moramo poskidati. U svakoj su teglici komadići štakla. Samo kod nas je 400-500.000 kuna štete", kazala je Friščić Provijač.

"Ovo je područje poznato po proizvodnji cvijeća, a u Velikom Bukovcu se proizvodi vise 40 posto hrvatskog cvijeća", kazala je Ćorić.

Višemilijunska šteta

Reporter Dnevnika Nove TV Dalibor Špadina je rekao da su intervencije u Humu na Sutli od jučer popodne u tijeku. Mario Antonić, predsjednik općinskog vijeća Hum na Sutli, rekao je da i 25 sati nakon katastrofe - vatrogasci neumorno rade.

"Bilo je jako intenzivno, ogromna je šteta na poslovnim i gospodarskim objektima pa i na dvjema najjačim tvornicama. Došlo je do prodora vode u pogone, gdje je šteta još neprocijenjena. Već sada možemo reći da je šteta višemilijunska", ističe Antonić te dodaje da se boji da će biti i više od 10 milijuna kuna. "To je strašan udarac za našu općinu", ističe Antonić.

U snažnom nevremenu je stradao djelatnik pogrebnog poduzeća, a materijalna šteta se još zbraja: "Situacija je teška, katastrofa"

VIDEO Jako nevrijeme poharalo dijelove Hrvatske: "Padala je tuča gotovo veličine naranče, nije dobro..." Uništena gotovo polovica proizvodnje cvijeća

Ističe da su na putu da zatraže da se proglasi elementarna nepogoda. "Šteta premašuje 20 posto našeg izvornog proračuna i to je granica koja opravdava to traženje. Dug je put do toga. Vjerujem da će i županija i država naći razumijevanje i pomoći nam da se izvučemo", zaključio je Antonić.

